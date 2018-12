EN UTSTRAKT HÅND?: Ada Hegerberg jubler for å ha vunnet Gullballen. Kanskje blir det et møte med NFFs elitedirektør Lise Klaveness. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Lise Klaveness: – Ada Hegerberg har ønsket meg velkommen til møte

FOTBALL 2018-12-04T15:47:00Z

OSLO/PARIS (VG) Ada Hegerberg (23) sier hun fremdeles ikke vil spille for Norge, men skal være åpen for et møte med NFFs elitedirektør Lise Klaveness (37).

– Vi har hatt dialog siden EM i fjor via SMS, selv før jeg begynte i jobben her i NFF. Det var tidenes svakeste mesterskap og en ekstrem påkjenning for hele laget. Vi prøver å løse opp i konflikten, men jeg har ikke vært involvert i saken fra starten og er opptatt å ta et skritt om gangen med respekt for dem som er involvert, sier Klaveness, som startet i NFF i september etter å ha vært NRK-ekspert , til VG.

VM i Frankrike neste sommer nærmer seg, men Hegerberg virker å være uaktuell til VM.

– Det er ikke mitt mandat å tenke på et VM-uttak. Det er det Martin Sjögren som styrer, sier Klaveness.

Åpner for møte

I går fikk Hegerberg Gullballen etter en ny god sesong for Lyon. På det norske landslaget derimot ga hun seg etter EM-fiaskoen sommeren 2017. Spissen kritiserte også NFF kraftig .

– Hun har ønsket meg velkommen og jeg ønsker å dra til Ada med gode rammer for møtet. Jeg vil ikke først og fremst tenke på VM, men mer generelt for å gjenopprette tillit og dialog, og vi ønsker å finne ut hvor skoen trykker. Jeg vet at ting er veldig sammensatt og det involverer store følelser dette, sier Klaveness.

Den tidligere landslagsspilleren, som i sin tid selv ikke ville spille for landslaget en periode , forteller at kontakten deres er løpende.

– Etter at jeg startet i NFF har jeg opprettholdt kontakten med Ada og hun har gitt uttrykk for at hun ønsker å ha en generell dialog med oss. NFF er klare på at vi ønsker en slik dialog velkommen. Nå forsøker vi å finne tid for et slikt møte, sier Klaveness.

Dette sier Hegerberg

VG pratet med Hegerberg i Paris etter at hun fikk Gullballen mandag kveld. Hun er forberedt på spørsmål om Norge-fremtiden.

– Spørsmål kommer det til å dukke opp uansett. Beslutningen har stått der enten de (landslaget) vinner fotballkamper eller ikke, sier Lyon-spilleren.

Hun fikk også flere spørsmål av fransk presse om landslagsfremtiden.

–Jeg kommer ikke tilbake på landslaget. Avgjørelsen er tatt, den er fortsatt den samme. Jeg kommer til å følge med på VM likevel.

VM spilles i Frankrike med finale i Lyon – Hegerbergs hjemby.

– Utrolig synd

Landslagssjef Martin Sjögren har ikke gratulert Hegerberg personlig, melder NRK . De to skal ikke ha hatt kontakt på over ett år. Sjögren vil fortsatt ikke prøve å overtale Hegerberg til en retur.

– Det er utrolig synd at lille Norge har havnet i en sånn konflikt, men så lenge Martin Sjögren er trener vil nok ikke det endre seg. Men jeg er helt sikker på at Ada kommer til å spille for det norske landslaget igjen en dag, sier Solveig Gulbrandsen, tidligere landslagskaptein.

Fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt møtte Hegerberg i Frankrike etter avskjeden i 2017. Uten at det forandret noe. Hegerbergs kritikk gikk blant annet på kommunikasjon, planlegging og ledelse.

