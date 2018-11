GODSETS «CUPHELT»: Mustafa Abdellaoue (Nummer to fra høyre) har med sine fire scoringer i NM bidratt sterkt til at Strømsgodset er i cupfinalen. Her fra semifinalen mot Lillestrøm. Foto: Bjørn S. Delebekk

Supporterleder kritiserer cupfinalepriser: – Ikke alle kan dra så mye penger ut av julebudsjettet

To dager før Strømsgodset møter Rosenborg til cupfinale på Ullevaal, er det rundt 1000 ledige billetter igjen til Godset-supporterne. Leder for GodsetUnionen mener billettene er for dyre.

– Interessen er der, men det er fort dyrt og for sent på året, sier Thor Arne Hanssen, leder i GodsetUnionen, til VG.

To dager før cupfinalen mot Rosenborg, er det fremdeles rundt 1000 ledige billetter igjen i «Strømsgodset-svingen» på Ullevaal stadion.

Hanssen sier til VG at det koster 450 kroner for en billett i Strømsgodsets supportersving. Det er ingen forskjell på barne- og voksenbilletter. Det mener han hemmer barnefamilier som vil på kamp.

– Hvis du i tillegg tar buss eller tog til kampen, så blir det en ekstra tusenlapp. Desember er nok den måneden, utenom sommerferien, der nordmenn bruker mest penger. Ikke alle barnefamilier kan dra så mye penger ut av julebudsjettet, sier Hanssen.

– Cupfinalen er årets mest attraktive kamp, og vi mener at prisene ikke er ufine. Minner om at prisene var på samme nivå i fjor. Også den gangen ble cupfinalen spilt første helgen i desember. Da hadde vi et mer eller mindre fullsatt Ullevaal. Den dyreste billetten koster for øvrig 600 kroner, og den prisen har stått uendret siden 2012, sier Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i NFF, til VG.

Han trekker frem at det er mange faktorer som spiller inn og at NFF selvsagt skal evaluere alt som har med cupfinalen å gjøre i etterkant.

– Sånn sett er det kanskje naturlig at Strømsgodset evaluerer eget arbeid med billettsalg inn mot sine supportere. Det blir uansett en cupfest på Ullevaal søndag, og vårt fokus nå er å gjøre det vi kan for å få fylt opp Ullevaal, sier Haavik.

Også i Rosenborgs supportersving er det ledige billetter. Fredag formiddag kunne VG telle omtrent 200 ledige plasser.

Cupfinale og første søndag i advent

For andre år på rad spilles cupfinalen så sent som i desember.

– Det er første søndag i advent. Folk skal på juleverksted, julebord, det er kaldt, mange tenker ikke på fotball nå og er heller kanskje ikke så interesserte i å sitte ute i 2–3 timer på denne tiden, sier Signe Rishmyr Engelund, markedssjef for privatmarked i Strømsgodset, til VG.

NFFs kommunikasjonssjef forstår at det stilles spørsmål rundt tidspunktet for cupfinalen.

– Fjorårets cupfinale gikk på omtrent samme tidspunkt. Da hadde vi en nærmest fullsatt stadion, sier Haavik.

Fjorårets finale ble spilt søndag 3. desember mellom Lillestrøm og Sarpsborg 08. Tilskuertallet var 25.091.

– NFF og NTF har blitt enig om en hovedterminliste for de neste fire årene. Det har vært et mål for partene å strekke sesongen for å gjøre norsk fotball mer konkurransedyktig, samtidig som det har vært en tradisjon at cupfinalen skal avslutte den norske fotballsesongen, sier Haavik.

I 2019 skal cupfinalen spilles enda en uke senere, 8. desember.

Håper folk kjenner sin besøkelsestid: – Folkefest

Haavik sier at NFF sammen med klubbene har satt inn ulike markedsføringstiltak. De håper supportere som eventuelt ikke har fått med seg at det er fremdeles er ledige billetter, nå ser dette og kjøper billett.

– Dette er en folkefest og en ting man ikke får oppleve så ofte, i hvert fall ikke i Drammen. Jeg håper folk kjenner sin besøkelsestid, sier Dag Lindseth Andersen, daglig leder i Strømsgodset, til VG.

– Vårt store ønske er at drammenserne skal stille opp på Ullevaal både i svingen vår og rundt hele banen.

Cupfinalen mellom Strømsgodset og Rosenborg spilles søndag 2. desember. Du kan se kampen på NRK fra kl. 13 eller følge den i VG Live.