UVISS SØNDAG: Det hersker foreløpig usikkerhet om Molde-eide Ibrahima Wadji kan spille for Haugesund mot Molde søndag kveld. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Molde-sjefen om utlånte spillere: – Det er Haugesund som disponerer

FOTBALL 2018-11-09T11:54:42Z

Molde-direktør Øystein Neerland bekrefter at «det var et tema» i utlånsavtalen med Haugesund om de Molde-eide spillerne kunne delta når klubbene møttes. Men det er Haugesund som tar avgjørelsen, ifølge Neerland.

Publisert: 09.11.18 12:54 Oppdatert: 09.11.18 14:49

Spilletidstvisten gjelder duoen Tobias Hammer Svendsen (19) og Ibrahima Wadji (23), begge lånt fra Molde til Haugesund denne høstsesongen.

– Det er nå sånn at det er Haugesund som disponerer og råder over spillerne. Det er ikke regulert på noe vis i en avtale. Det ble snakket om i forkant, sier Neerland til VG dagen etter at Norges Fotballforbund varslet at de ville se på avtalen .

Molde møter Haugesund i nest siste serierunde på Aker stadion søndag kveld. Det kan være mye på spill i matchen. I tillegg til bonusmillionene fra tv-avtalen som graderes etter tabellplassering, kjemper begge klubbene om en topp tre-plassering, som vil sikre Europa League-mulighet neste sesong.

– Ja, det er vi som disponerer spillerne. Men vi har gjort en avtale om at de ikke skal spille. Det blir for oss å bryte et ord, sier Haugesund-leder Eirik Opedal til VG.

Reagerer ikke på Haugesund-avgjørelse

Wadji har scoret fire mål på ti ligakamper under sitt låneopphold og kan regnes som en suksess, mens Tobias Svendsen stort sett har fått innhopp på midtbanen etter at han reiste lengre syd til en ny jazzby på vestlandet.

– Visste dere at dette var i strid med NFFs regelverk?

– Vi har ikke regulert noe i en avtale. Det var et tema som vi snakket om, svarer Molde-sjef Neerland.

– Så dere har ingenting dere skulle sagt hvis en eller begge av disse spiller på søndag?

– Det er korrekt.

– Hva forventer dere at Haugesund gjør?

– Nei, det har vi ingen formening om. Vi forholder oss til at NFF ser på dette nå, svarer Molde-sjefen – og opplyser at han rundt 12-tiden en travel fredag ikke hadde kjennskap til om Norges Fotballforbund hadde hørt fra seg i saken. Men senere fredag har både Haugesund og Molde levert en slags redegjørelse til NFF.

– Har Molde tråkket over en etisk grense ved å lage et slags tema av det?

– Jeg trenger ikke kommentere eller spinne noe mer rundt dette. NFF kikker på det, og vi forholder oss til det, sier Neerland.

Haugesund: – Fikk ultimatum

Utgangspunktet til Haugesund er altså at hverken Wadji eller Svendsen kommer på banen i kampen som i stor grad kan avgjøre topplasseringene i Eliteserien denne sesongen. Også Branns endelige tabellposisjon kan påvirkes av resultatet i Molde søndag kveld.

– Vi holder ord i den «gentleman’s agreement» som vi har. Hvis NFF kommer med noe, så føler vi isåfall at det er litt opp til Molde og si til oss at det er greit at de spiller, sier Opedal.

– Visste dere at det ikke er i henhold til NFFs regelverk å inngå en slik avtale?

– Ja, det visste Molde også. Det er derfor det ikke står i avtalen. Derfor det ble gjort, svarer Haugesunds daglige leder, som til lokalavisen Haugesunds Avis påpekte at det var Moldes idé i forhandlingene og oppfattet det som et ultimatum.

Tar selvkritikk

– Hvorfor gikk dere med på det?

– Det sier seg selv. Hvis ikke, hadde de ikke vært her, sier Opedal til VG.

– Tar dere noe selvkritikk for at dere gikk med på det?

– Vi kan godt gjøre det i etterkant. Men vi var under sterkt press med å få gjort noe med spillertroppen, vedgår Haugesund-sjefen.

– Hva synes du om at regelen er sånn i Norge?

– I mange land er regelen helt motsatt, men jeg vet ikke hva som bør være riktig i sånne saker. Det er konfliktfylt når du har arbeidsgiver på begge sider, mener Eirik Opedal.

Både Haugesund-lederen og Wadji selv rettet en henvendelse til Molde denne uken og forhørte seg om det likevel var åpning for at Molde-eide spillerne kunne være disponible. Da var svaret fra Molde negativt.

PS! Dersom Rosenborg vinner både serien og cupfinalen mot Strømsgodset i desember, vil laget på fjerdeplass i serien få den siste Europa League-plassen. Haugesund og Molde kan ikke bli dårligere enn nummer fire i årets serie.