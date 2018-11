UNDER ETTERFORSKNING: Manchester City er under lupen etter flere avsløringer under det pågående arbeidet med datalekkasjen Football Leaks. Foto: Phil Noble / X01988

Starter etterforskning av Manchester City etter nye avsløringer

FOTBALL 2018-11-09T22:45:21Z

Nye Football Leaks-avsløringer fører nå til at FIFA har startet etterforskningen av Manchester City for avtalen klubben har med danske FC Nordsjælland.

Publisert: 09.11.18 23:45

Det er den engelske avisen The Times som fredag kveld meldte at FIFA nå starter en etterforskning av den engelske storklubben.

Det skjer etter påstander om at klubben har brutt regler som forbyr tredjepart-eierskap av spillere gjennom deres avtale med den danske klubben FC Nordsjælland og koblingen til det afrikanske akademiet Right to Dream. Dette var noe FIFA forbød i 2015 og avisen skriver at det har blitt sanksjonert mot flere klubber, inkludert Sevilla og FC Twente.

Etterforskningen settes i gang etter at en reportasje fra det pågående arbeidet med datalekkasjen Football Leaks ble publisert fredag.

Les hele reportasjen her, etter Politiken og VGs reportasjereise til Ghana, som ble publisert fredag: «Manchester Citys hemmelige Afrika-jakt»

Saken dreier seg om at den engelske storklubben kan vurdere mange tusen spillere gjennom et fotballakademi for barn og ungdom i Ghana og i all hemmelighet har kunnet blokkere salg til andre klubber.

Gjennom partnerskapet med Right to Dream har klubben hatt en direktelinje til et akademi som henter barn ned i 10-årsalderen fra store deler av Vest-Afrika. Gjennom en avtale med FC Nordsjælland, som ble kjøpt opp av det afrikanske akademiet for to år siden, har nå den danske klubben førsteretten på spillere fra akademiet når de har fylt 18 år.

Men i en ny avtale sikret Premier League-giganten seg retten til å hente enhver FC Nordsjælland-spiller med bakgrunn fra Right to Dream inntil han er 21 år gammel.

Da EIC-nettverket, som Politiken og VG er en del av, konfronterte FIFA med bindingene mellom Rights to Dream og Manchester City gjorde de det klart at de ikke var kjent med noen kontrakt mellom partene. De svarte at de skulle se nærmere på det dersom de ble forelagt informasjon.

Manchester City er blant klubbene som har vært i fokus under det pågående arbeidet med Football Leaks. Det er dokumenter fra historiens største datalekkasje, Football Leaks. Mer enn 70 millioner dokumenter fra internasjonal toppfotball ble overlevert tyske Der Spiegel og senere delt med partnerne i European Investigative Collaborations (EIC). Deriblant VG.