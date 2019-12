VIKING-KONGENE: Bjarne Berntsen og Zlatko Tripic (til høyre) var to meget fornøyde herremenn etter søndagens cupfinale. Til venstre Tripic’ kjæreste Anette Hovland. Foto: Fredrik Solstad

Tripic ba selv om å få trene med Viking: – Mange hadde vært for stolte til å gå ned en divisjon

ULLEVAAL (VG) (Haugesund – Viking 0–1) Det startet med et ønske om å komme på trening fra Zlatko Tripic (27) selv, det fortsatte med mange Bjarne Berntsen-samtaler – og det endte i kongepokal og feiring med kjæresten Anette.

Matchvinneren, banens beste og Vikings nyslåtte kaptein smilte bredt da suksesstrener Berntsen dukket opp ved bordet Tripic delte med blant annet kjæresten Anette Hovland og lagkamerat Ylldren Ibrahimaj under banketten på Ullevaal etter den dramatiske 1–0-seieren mot Haugesund i cupfinalen.

– Et eventyr, beskriver Tripic selv – og det er heller ikke helt enkelt å tro på alt Viking har fått til fra å stå i et sportslig og økonomisk krakk etter nedrykket fra Eliteserien høsten 2017.

Men bare noen måneder senere greide den Obosliga-klare klubben det ingen internt egentlig våget å tro på: De fikk signert Zlatko Tripic.

Fotballnomaden, som er født i den kroatiske kystperlen Rijeka av bosniske foreldre og oppvokst i Lyngdal, var egentlig under kontrakt med Sheriff fra Tiraspol i Moldova.

Tente på rolle

Men de ønsket ikke å satse videre på den da skadeplagede vingen. Vinteren 2018 ba Tripic selv om å komme på trening hos Viking, selv om norsk Obosliga neppe sto øverst på ønskelisten.

Men Viking-trener Bjarne Berntsen lanserte Tripic i en slags mentorrolle i det unge og uerfarne laget, Tripic skulle forsyne seg av presset og være «støyskjermen» for talenttyper som Kristian Thorstvedt og Viljar Vevatne, og lyngdølen ble svært komfortabel med tanken på å bli en av lagets høvdinger.

Dessuten fikk han stadig vekk Berntsen på telefonen etter treningsoppholdet den vinteren. Det handlet mer om hvem Tripic skulle være enn hvor han skulle spille.

– Det var prosjektet som trigget meg. Jeg ville gjøre en forskjell og spilte under press den dagen jeg gikk ut av kontoret der, mener Tripic, som droppet andre muligheter både fra Eliteserien og utlandet.

– Jeg så vekk fra økonomi og tenkte roller, ambisjoner og muligheter. Jeg har vært en del skadet i årene før jeg kom til Viking, så spilletid var viktig. Nå er jeg stolt over valget mitt. Jeg tok et tøft valg. Mange hadde vært for stolte til å gå ned en divisjon, fortsetter hovedmannen bak Vikings sjette cuptittel i klubbens 11. finale – som delte bøtteløftingen på kongetribunen med avtroppende Viking-veteran André Danielsen (34).

– Samtalene mellom Bjarne og Zlatko var helt avgjørende. Vi fikk en kaptein og en hærfører av dimensjoner, sier Viking-direktør Eirik W. Henningsen til VG utenfor bankettsalen på Ullevaal.

Han fikk gullsignaturen 21. februar i fjor, mens klubben sto midt i et kostnadskutt på 25 millioner over fire år. Sheriff slapp Tripic gratis, men spilleren fikk forhandlet til seg noen måneders etterlønn fra Moldova.

– Verdt hver krone!

– Det var enkelt å finne en løsning med Zlatko. Men han er ikke i nærheten av å være lønnsledende i Fotball-Norge, påpeker Henningsen.

– Men kanskje i Viking?

– Han er blant de best betalte i Viking, ja. Det er ingen hemmelighet. Men han er verdt hver krone! garanterer direktøren, som dernest går rett inn i en bjørneklem i keeper Iven Austbøs fangarmer.

34-åringen har tilhørt Viking i snart ti år totalt og har kjent på følelsen da både by og supportere snudde ryggen i likegyldighet til de mørkeblå.

Tilnærmingen fra omgivelsene er ifølge Austbø helt annerledes nå, og på Ullevaal fylte de opp sin kortside i både antall og engasjement og hadde best tenkelige utsikt til Zlatko Tripic’ tre skritts lange tilløp på straffesparket som også ble kampens eneste mål i rogalandsfinalen mot Haugesund.

Etterpå løftet Tripic trofeet som kapteinen han er blitt under to sesonger i Viking. Det lyste engasjement og vinnervilje av hvert eneste sprintsteg og hver eneste involvering av énmannshæren Zlatko Tripic på Ullevaal.

– Jeg gir absolutt alt av meg. Jeg tar ingenting for gitt. Vil alltid se meg i speilet etter en kamp og si at jeg gjorde absolutt alt jeg kunne, sier Tripic.

les også Straffekrangel etter Vikings cup-triumf: – Pinlig

– Tripic er på godt og vondt. Han er en kruttønne. Som trener er du kjempefornøyd med å ha sånne spillere, sier Viking-trener Bjarne Berntsen.

Han var Viking-direktør da den samme spilleren glapp for klubben for åtte år siden. Tripic dominerte som tenåring i Egersund åtte mil syd for Stavanger, men hoppet over oljebyen og landet i stedet i Molde og hos Ole Gunnar Solskjær.

– Har du noen gang hatt dårlig samvittighet for at du avviste Viking den gangen?

– Nei, aldri. Da hadde jeg aldri vært den spilleren jeg er nå, om jeg ikke hadde dratt til Molde. Jeg var med å vinne noe tidlig i karrieren. Og det sier jeg til ungguttene her nå: Å oppleve å vinne noe, den følelsen, den erfaringen er så vanvittig lærerik videre i karrieren, fastslår Zlatko Tripic.

Publisert: 08.12.19 kl. 21:15

