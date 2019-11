Kristoffer Barmen måtte forklare julebord-spøk etter 0–6-tap

DRAMMEN (VG) Før stortapet mot Strømsgodset spøkte Brann-spiller Kristoffer Barmen med at han ladet opp med julemat og akevitt. Etterpå måtte han svare på mange spørsmål i pressesonen.

– Som jeg har sagt til alle andre her: Det var en spøk fra min side. Vi ble dratt en spøk på om at da vi kom til middag i går. De sa at bufféen var tatt vekk og at det ikke var mer mat til oss, så vi gikk og forsynte oss av julebord-gjengen sin mat ved siden av, sier Kristoffer Barmen til VG etter 0–6-tapet i Drammen.

I et intervju med Eurosport før kamp uttalte han nemlig at det var «akevitt og full pakke» og at «det ble sent». Det vakte nysgjerrighet både i sosiale medier og i pressesonen etter kampen.

– Vi tok oss en pinne og litt kålrabistappe, så satt resten av gutta og lo av oss. Det var egentlig bare en ganske morsom greie, sier Barmen, som understreker det ikke ble noe akevitt.

Vakte reaksjoner

Etter hvert som målene rant inn bak Håkon Opdal i Brann-buret, var det flere som reagerte i sosiale medier.

Mange mente det var bekymringsfullt, mens andre tolket det hele som en spøk.

– Flere burde spist julemat

Brann-trener Lars Arne Nilsen bekrefter at Barmen fikk i seg julemat istedenfor den vanlige kosten før kamp.

– Vi hadde vår egen buffet, så var det et annet selskap som julebuffet, så jeg tror han havnet i feil kø og fikk seg julemiddag istedenfor den vanlige kyllingen. Det er helt greit, Barmen var kanskje vår beste mann, sier Nilsen til VG.

Og dersom det funket for Barmen, burde kanskje hadde flere av Brann-spillerne spist julemiddag før kampen.

– Hvis resten av gjengen også hadde fått i seg julemat, så tror jeg det hadde blitt bra i dag, spøkte Barmen overfor VG.

Kaller Godset-tapet pinlig

Lars Arne Nilsen og Kristoffer Barmen var samstemte om at det som skjedde på Marienlyst var en pinlig affære.

– Vi har vært det gjerrigste laget i mange år. Når vi taper med seks mål, så det er veldig pinlig. Det skal ikke skje, sier Brann-treneren.

Strømsgodset banket inn hele seks baller i nettet bak Håkon Opdal.

– Det er selvfølgelig flaut og pinlig. Jeg har vært her i ni år, og dette er det flaueste jeg har vært med på i min fotballkarriere, sier Barmen.

Det ble stygt for Brann i Drammen:

