Ødegaard og Real Sociedad rystet Real Madrid – så slo stjernene tilbake

MADRID (VG) (Real Madrid – Real Sociedad 3–1) Det startet på best tenkelig vis, men Martin Ødegaard (20) fikk ikke det gjensynet med Santiago Bernabéu som han hadde håpet på.

Nordmannen bidro allerede etter halvannet minutt til en kjempetabbe av Sergio Ramos som endte i scoring for Real Sociedad-spiss Willian José, og han leverte en solid opptreden pyntet med noen lekre detaljer, men klarte ikke å sette ordentlig spor på en kamp som Real Madrid-stjernene etter hvert fikk full kontroll på.

Scoringer av Karim Benzema, Fede Valverde og Luka Modric sørget for at Real Madrid jaget bort spøkelset fra San Sebastián, etter to strake tap mot laget de har lånt ut Ødegaard til.

– Vi mistet grepet i slutten av 1. omgang etter en god start. Vi ønsket å spille vår fotball her, og gjorde det den første halvtimen, men Real Madrid straffet oss utover i kampen, oppsummerte Real Sociedads Willian José i et intervju vist på Strive.

Men kampen vil, i hvert fall utenfor Norge, bli best husket for måten Gareth Bale ble skjelt ut på av sine egne fans etter det kontroversielle banner-bildet under landslagssamlingen med Wales.

Ødegaard fikk applaus

Etter å ha fulgt Ødegaards svært lovende sesongstart for Real Sociedad på avstand, var det nysgjerrige Santiago Bernabéu-publikummet klart til å følge sin utlånte eiendom med lupe på gresset der han debuterte som innbytter for Cristiano Ronaldo for fire og et halvt år siden. Mens de resterende bortespillerne ble buet da speakeren leste opp navnet deres, ble drammenserens navn tatt imot med applaus.

Etter å ha mottatt et klapp på ryggen av sin Real Madrid-kompis Federico Valverde satte Ødegaard i gang kampen på høygir, uten å vise tegn til at han har vært ute i flere uker med en ankelskade. Lysluggen er mest kjent for sine kvaliteter med ballen, men har også blitt en løpsmaskin og en ballvinner (flest gjenvinninger på motstanders tredel i hele La Liga). Det viste seg allerede etter halvannet minutt: Ødegaard presset Real Madrids stjernestopper Sergio Ramos intenst og tvang ham til å spille en lite gjennomtenkt støttepasning. Den ble plukket opp av gjestenes spiss Willian José, som rundet keeper Thibaut Courtois og trillet ballen i det åpne målet.

Ødegaard, som prydet forsidene på landets to største sportsaviser på kampdagen, virket lite påvirket av det åpenbare presset da han fulgte opp med en rålekker pasning til José noen minutter senere, men lagkameratens skudd ble blokkert. Like behersket var ikke den norske unggutten da han fikk en alle tiders mulighet til å score etter et kvarter: Innlegget fra Mikel Oyarzabal var perfekt, men Ødegaards venstrefot bommet på ballen.

Han rev seg i håret og fortvilte i noen sekunder, men snart var han tilbake på sitt beste: En stikker her, en lekker dragning der, og så et småfarlig langskudd som skapte problemer for Courtois like før halvtimen var spilt.

Etter en svak første halvtime våknet Real Madrid-stjernene etter hvert til liv – og utlignet på sin første sjanse i kampen. Luka Modric slo et perfekt frispark fra høyrekanten som Karim Benzema, ligaens toppscorer, satte i mål ved hjelp av skulderen.

Nådeløs Ramos-takling

I første omgang var det Real Sociedad som fikk drømmestarten. I andre var det Real Madrid. 21 år gamle Valverde klinte til fra over 20 meter, ballen traff Mikel Oyarzabal, endret retning og satte gjestenes keeper helt ut av spill. Dermed var kampen snudd.

Sergio Ramos uttalte nylig at han håper Ødegaard kommer tilbake til Real Madrids førstelag, men var ikke like snill i taklingen på nordmannen noen minutter etter 2–1-målet. Stopperstjernen klippet ned Ødegaard og fikk gult kort, mens Real Sociedads nummer 21 ble liggende på gresset og vri seg i smerte.

RÅTASS: Her meies Martin Ødegaard ned av Sergio Ramos. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Ødegaards andre mulighet kom like etter en times spill, da han fikk kontrollere ballen ved inngangen til 16-meteren og avslutte, men skuddet – under press fra Luka Modric – var altfor løst og gikk rett i klypene til Courtois.

Så kom øyeblikket denne kampen vil bli husket for. Gareth Bale, som har gjort seg enda mer upopulær blant egne fans i Madrid ved å posere med et flagg med påskriften «Wales. Golf. Madrid. I den rekkefølgen», mottok en pipekonsert allerede da navnet hans ble ropt opp som innbytter før kampen. Pipekonserten brøt ut igjen, mye sterkere denne gangen, da waliseren gjorde seg klar til å komme inn. Og da han til slutt løp inn på banen, leverte Santiago Bernabéu det som må være en av tidenes mest intense protester mot en egen spiller på hjemmebane.

De buet hver gang Bale var nær ballen, til og med da han kom alene med keeper, men den tidligere Tottenham-stjernen så ikke ut til å la seg påvirke, og var delaktig i oppbygningen til 3–1-målet, som Modric noterte seg for etter en flott assist av Benzema.

Bale fikk også to kjempesjanser til å stilne kritikerne med en egen scoring, men det endte i en 3–1-seier som sender Real Madrid á poeng med serieleder Barcelona. Real Sociedad blir liggende på femteplass.

– Det positive var at Bale var fokusert og presterte godt da han kom inn på banen, svarte Real Madrids Raphael Varane i et intervju vist på Strive etter kampslutt.

