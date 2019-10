SKUFFENDE KAMP: Martin Ødegaard. Foto: ANDER GILLENEA / AFP

Skuffende tap for Ødegaard og Real Sociedad

(Real Sociedad - Getafe 1–2) Real Sociedad tok en tidlig ledelse over Getafe, men fikk én mann utvist tidlig i andre omgang. Da snudde det helt for Martin Ødegaard og Real Sociedad som til slutt tapte kampen.

Tidligere denne uken ble Martin Ødegaard (20) kåret til månedens spiller for september i spansk La Liga. Det etter en måned hvor han ble historisk med første scoring for Real Sociedad på deres nye stadion mot Atletico Madrid. I tillegg vant Real Sociedad tre av fire kamper og nordmannen fikk to målgivende pasninger.

Og før søndagens oppgjør fikk 20-åringen sitt bevis på det. Han klarte imidlertid ikke å leve opp til den prestisjetunge prisen i kampen mot Getafe.

Lite involvert

Mikel Merino satte inn 1–0 for Real Sociedad etter kun fem minutter, og sikret dermed en drømmestart for hjemmelaget. Men Real Sociedad slet med å skape sjanser mot et Getafe som i år spiller i Europa League. Kun åtte minutter ut i andre omgang fikk Diego Llorente sitt andre gule kort, og ble dermed henvist til dusjen.

Et drøyt kvarter senere sto det 1–1 på resultattavla etter at Jaime Mata stanget inn utlikningen for Getafe. Helt på tampen av oppgjøret snudde Getafe kampen etter scoring fra Nemanja Maksimovic, og dermed ble det null poeng for Ødegaard og hans Real Sociedad.

Gjennom hele kampen var Martin Ødegaard overraskende lite involvert for de hvite og blå-kledde fra San Sebastian, og etter at Llorente fikk rødt kort, ble det enda mindre Ødegaard og hans lagkamerater fikk til offensivt mot Getafe.

Real Sociedad ligger nå på 5. plass, mens Getafe klatrer til 12. plass.

MÅNEDENS SPILLER: Her mottar Martin Ødegaard beviset på at han ble månedens spiller i spansk La Liga for september. Foto: Javier Etxezarreta / EFE

