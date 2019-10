LIKER EUROPA-KAMPENE: FCK-trener Ståle Solbakken (til høyre) og Malmö FF-trener Uwe Rösler. Foto: Helge Mikalsen

«Halvannen» nordmann kjemper om tronen i Skandinavia

MALMØ (VG) Torsdag kveld spilles kampen om tronen i skandinavisk fotball, et dansk og et svensk lag, ledet av «halvannen nordmann», som Ståle Solbakken (51) uttrykker det.

– Det kommer til å bli en helt fantastisk stemning på stadion, sier Uwe Rösler (50) til VG, der vi sitter med de to meritterte trenerne på et hotell i Malmö. At han av Solbakken blir betegnet som «en halv nordmann» skyldes at Rösler har norsk kone, en sønn som spiller aldersbestemte landskamper for Norge, at tyskeren kan norsk - og at han har trent tre norske klubber.

Det mener hel-norske Solbakken, fra Grue på hedmarken, kvalifiserer trener-rivalen/kameraten til halvt norsk medlemskap.

Torsdag kveld klokken 21.00 møtes de. All vennskapelighet er blåst for et par timer, der to alvorlige menn, trolig i dress, står foran innbytterbenken på Swedbank stadion i Malmö.

Malmö FF mot FC København, to av de beste skandinaviske klubbene de siste 11 årene, to av de klubbene som har deltatt oftest i de europeiske turneringene.

Skjebnen hadde det sånn at de to eneste representantene for skandinavisk fotball havnet i samme pulje (B). FCK vant sin første kamp, 1–0 mot Lugono i København, Malmö FF tapte sin første kamp, 1–0 mot Dinamo Kiev.

– Det var mye derfor jeg kom hit, for å kunne spille i Europa. Den opplevelsen er gedigen, sier Uwe Rösler.

Ståle Solbakken har tatt FCK til spill i Europa de 13 av de 14 siste sesongene. Det er unikt i skandinavisk sammenheng, mens Rösler og forgjengerne Richard Norling og Åge Hareide har gjort jobben med Malmö FF, en av bare to skandinaviske klubber som har kommet seg til europeiske finaler (MFF tapte mot Nottingham Forest i Serievinnercupen i 1979).

Skandinavia i Europa Skandinaviske klubber med flest deltakelser i europeiske turneringer (Champions League og Europa League) fra 2009–19: 1. FC Köbenhavn (Danmark) 11 2. Brøndby (Danmark) 9 3. Midtjylland (Danmark) 8 3. AIK (Sverige 8) 5. Elfsborg (Sverige) 7 5. Malmö FF (Sverige) 7

Men siden Rosenborg klarte det i 1996/97, har ingen skandinaviske lag klart å komme seg til kvartfinale eller bedre i den gjeveste turneringen, Champions League.

Er det blitt umulig for et skandinavisk lag å klare dette i 2020?

– Nei, umulig er det ikke. Men det er blitt veldig vanskelig. Da jeg hadde mitt beste lag, i 2006/07 besto det av en gruppe spillere som, pluss minus en spiller, var sammen i tre år. I dag klarer du ikke en gang å holde på laget i to år, det er blitt umulig å holde på spillergrupper. Og sånn som nå, da jeg hadde det jeg kaller et «selvspillende piano» - så kom skadene. Og en spiller ble solgt.

Så ting er blitt veldig annerledes enn det var, bare på noen år. Nå har jeg mange unggutter på laget, sier Ståle Solbakken til VG.

– Vi har en rutinert gjeng, mange spillere som har passert 30 år, og de er i hvert fall svært motiverte for å møte FC København. Det er en stor kamp for oss, men samtidig: Vi sloss om å vinne seriegullet, og det er minst like viktig for oss, sier Uwe Rösler som får besøk av IFK Göteborg søndag. Med fem kamper igjen, ligger Malmø FF tre poeng bak serieleder Djurgården. Hvert poeng teller.

Ståle Solbakken er i en lignende situasjon, et poeng bak serieleder Midtjylland. Men han har bedre tid enn Rösler: Den danske ligaen avgjøres ikke før våren 2020.

