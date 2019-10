SPILLER PÅ SAMME LAG: Daouda Bamba (t.v.) og Veton Berisha (t.h.). Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Kryptisk Berisha om Bamba-comeback: – Bare hvis han klarer å oppføre seg

SARPSBORG/OSLO (VG) Daouda Bamba fikk ikke være med Brann til Sarpsborg, men svarte med fem mål for Brann 2. Spisskollega Veton Berisha ønsker makkeren sin tilbake «bare hvis han klarer å oppføre seg».

Etter å ha uttrykt skuffelse over Branns bortekamp mot Sarpsborg og uttalt at eget lag fort kunne ha tapt, fikk Veton Berisha spørsmål om Daouda Bamba var en mann man ønsket velkommen tilbake.

Bamba fikk ikke lov til å være med til Sarpsborg etter det Bergens Tidene omtalte som et basketak med Berisha, men Bamba svarte med fem mål for Brann 2 lørdag. Søndag ble det 1-1 for Branns førstelag, det etter fire kamper uten nettkjenning fremover.

– Det vet jeg ikke. Det må du ta med treneren, var Brann-spissens kryptiske svar til Eurosport.

– Men du ønsker ham velkommen tilbake?

– Ja, hvis han klarer å oppføre seg. Det har vært litt her og der, så vi får se, svarer en relativt kortfattet Berisha.

Lars Arne Nilsen fikk gjenfortalt Berishas uttalelser og virket ikke veldig imponert.

– Det får vi ta på bakrommet. Jeg kan ikke kommentere hva gutta sier. Jeg får snakke med Veton og høre hva han mener. Han kommer på trening. Det med Veton fikse, og det må gruppa fikse, sier Brann-treneren til Eurosport.

Litt senere blir Nilsen på ny spurt om situasjonen, og hvordan det blir å få Bamba tilbake på treningsfeltet.

– Det tror jeg ikke blir et problem i det hele tatt. Det blir selvfølelig litt støy når slike ting skjer, men vi har interne regler og de må gutta rette seg etter. Men så må vi gå videre, og det tror jeg vi skal klare. Det tror jeg ikke blir et problem i det hele tatt, svarer han overfor Eurosport, og fortsetter:

– Han (Berisha) er sikkert litt frustrert. Vi får et mål imot i det 90. minutt og dere kjører en mikrofon i trynet hans. Han og Bamba er gode kompiser.

Overfor VG utdyper Lars Arne Nilsen:

– Vi må komme oss videre. Han er tilbake til neste kamp. Han har lagt seg flat. Det er bare tull at det var slåsskamp. Det var bare en liten knuffing på trening. Det er ikke riktig som det står i BT at det var slåssing. Det smeller på alle treninger.

Brann-treneren understreker at det var Bambas oppførsel mot Molde, da Lars Arne Nilsen vurderte ham som «ikke klar» til å bli byttet inn, er årsaken til at Bamba ble vraket i troppen til Sarpsborg-matchen. Altså ikke det som skjedde treningen.

Og Veton Berisha avdramatiserer egne sitater når vi treffer ham i intervjusonen.

– At Eurosport skal lage noe drama .... Alle skal gjøre det som er positivt for laget. Du kan ikke holde på sånn.

– Hva mener du med?

– Jeg gidder ikke å utdype det. Det har vært flere ting. Du trenger positive ting inn i et lag.

– Har Bamba-saken preget dere?

– Det preger oss ikke. Men det blir en snakkis. Det er unødvendig.

– Du sier at han ikke er velkommen tilbake hvis han ikke oppfører seg...

– Ville du hatt noen som ikke oppfører seg? Jeg spør deg, sier Berisha til VG.

– Jeg kommer til å gi alt for laget, uansett hvem som spiller.

– Uansett hvem du spiller sammen med?

– Ja, det er et jævla dumt spørsmål. Jeg gjør min jobb for laget, uansett om fyren heter Ola Nordmann eller Bamba.

Bamba-agent Ole Petter Drevland har ikke besvart VGs henvendelser søndag kveld. Han har tidligere uttalt seg svært kritisk til Lars Arne Nilsen.

– Nilsen går langt over streken. Det er nesten et karakterdrap av Bamba. Og det er helt uholdbart. Det burde vært tatt internt, Bamba skal ikke refses offentlig. Han har allerede fått en kraftig reaksjon med utestengelsen, sa Ole Petter Drevland til BT tidligere i uken.

Det var etter at BA siterte Lars Arne Nilsen slik torsdag:

– Vi har noen interne regler som alle må håndtere. Det har han ikke klart, og da må det få konsekvenser. Det er helt umulig å la ham styre på slik. Jeg skal ha en hel garderobe som jobber sammen, og da må vi ha noen regler som alle følger. Det er ekstremt viktig for meg å ha spillere på benken som er profesjonelle, og under hele min tid i Brann har vi hatt en fantastisk benk. Det kan vi bare ikke ødelegge. Vi har en kultur her som må bevares.

