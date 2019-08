DANSK DYNAMITT: Her setter Kasper Junker inn sitt aller første mål for Stabæk i kampen mot Kristiansund. Sean Mcdermott kom seg ikke ned på skuddet. Foto: Jostein Magnussen, VG

Junker og Bohinen fikset første hjemmetriumf siden april

NADDERUD (VG) (Stabæk-Kristiansund 2–0) Med et scoringssnitt på 0,1 mål per kamp kom Kasper Junker (25) til Stabæk for å få fart på karrieren. Så langt har den danske spissen lyktes godt.

Horsens satte klubbrekord da de hentet Junker fra AGF for 5,8 millioner kroner. Spissen slet med å levere varene og ble lånt ut til Stabæk i august etter beskjedne tre mål på 28 kamper.

25-åringen debuterte i onsdagens kamp mot Vålerenga og fikk ros av Stabæk-trener Jan Jönsson. I sin andre kamp kom scoringen allerede etter 15 minutter. Da viste Junker frem venstrefoten fra seks meter etter at Amidou Diop hadde feilet med en klarering.

Det kunne fort blitt et par til, blant annet i 53. minutt da dansken vendte opp og fikk skutt. Da reddet Sean Mcdermott. Og Kristiansund-keeperen vant også duellen da dansken kom alene mot ham ti minutter senere.

Det er tydelig at noen flere treninger med nye lagkamerater har gjort godt. Løpene satt bedre og Junker fikk mer å jobbe med. Samarbeidet med spissmakker Ola Brynhildsen fungerte også godt til tider.

Dansken ble byttet ut i 75. minutt og erstattet med Daniel Braaten. Da hadde Junker løpt seg tom.

Bohinen-perle

Stabæk skulle få et mål til. Det fikset Emil Bohinen helt på egen hånd. 20-åringen, som var særs god i dag, dro seg innover på hjørnet av 16-meteren, skaffet seg en luke med noen dragninger før han sendte ballen opp i nærmeste kryss med venstrefoten.

Da var 81 minutter spilt og Stabæks første hjemmeseier i serien siden 28. april var i boks.

Så hva med Kristiansund? De var ikke med fra start og skapte nesten ingenting bortsett fra en periode i 2. omgang før Stabæk økte sin ledelse.

Publisert: 18.08.19 kl. 17:51

