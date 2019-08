KLAPP, KLAPP FOR EUROPA LEAGUE: Til venstre: Magnus Wolff Eikrem, Martin Bjørnbak og Fredrik Aursnes takker for oppmøtet etter 3-0-seieren på Aker stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Erling Moe før returoppgjøret: – Tiden er vår venn

Molde har 3-0 å gå på før returmøtet mot greske Aris Thessaloniki. Molde-trener Erling Moe er klar over at de er storfavoritt med tanke på avansement.

Nå nettopp

– Tiden er vår venn, og det er vi klar over. Ei tidlig scoring er jo selvfølgelig det første man håper på, men så lenge vi står godt opp for oss selv når vi har ballen, kommer det nok gode anledninger til å utnytte kontringsrommene for oss, sier han til Rbnett.no.

Kommentatorlegende Arne Scheie er også klar på at laget fra rosenes by er storfavoritt i Hellas.

– Jeg ville blitt veldig skuffet hvis Molde blir slått ut i kveld. At Aris holder rent bakover og scorer fire fremover... Jeg tror Molde står imot og tar seg videre, sier Scheie.

Men advarer:

– Du kan aldri cruise deg videre i fotball. Fotball er fotball, cup er cup, og dette er en vanskelig bortekamp, sier kommentatorlegenden til VG.

Slik skaffet Molde seg det gode utgangspunktet:

Om Molde tar seg videre, venter vinneren av serbiske Partizan og tyrkiske Yeni Malatyaspor. Vinneren av det dobbeltoppgjøret igjen tar seg til gruppespillet i Europa League - og med på kjøpet venter omkring 30 mill. kroner.

– Å drive et toppfotballag koster penger, og da er det selvfølgelig fint å få inn penger også. Men det er det med å gå videre, æren og den sportslige suksessen som er det viktigste, minner Scheie om.

les også Ståle Solbakken om straffedramaet: – Nesten komikveld

VGs tips: Uavgjort

Molde skaffet seg et solid utgangspunkt med sin 3–0-hjemmeseier for en uke siden.

Men romsdalingene bør ikke ta lett på dette returoppgjøret for Aris Thessaloniki røk bare fire ganger på 15 hjemmekamper i gresk liga i forrige sesong. De har veldig tilstedeværende og entusiastiske fans, og så er det meldt rundt 30 grader ved avspark.

Når det er sagt så er Molde uten tap på ti siste kamper i alle sammenhenger (6–4–0). Og de drar fordel av spillefri i helgens Eliteserie-runde.

Uavgjort er vårt bud til 3.40 i odds, spillefrist er kl. 20.25 og Eurosport Norge viser kampen.

Publisert: 15.08.19 kl. 12:57

