GOD TONE: FIFA-president Gianni Infantino (t.h.) i samtale med sjeik Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani, president i fotballforbundet i Qatar, under en pressekonferanse i 2016. Om tre år er det fotball-VM i Qatar. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Full taushet rundt omstridt Qatar-bonus: Krever FIFA-granskning

I all hemmelighet lovet en Qatar-baserte TV-gigant å betale en bonus på 100 millioner dollar til FIFA dersom Qatar ble tildelt fotball-VM. FIFA-president Gianni Infantino ble kjent med opplysningene allerede for halvannet år siden.

Siden den gangen har det vært taust om saken i FIFA-systemet.

Det viser informasjon som nå blir kjent gjennom et samarbeid mellom The Sunday Times og medienettverket European Investigative Collaborations, herunder VG.

Det har snart gått ni år siden en hel fotballverden gned seg i øynene: 2. desember i 2010 ble den styrtrike ørkenstaten Qatar ble tildelt fotball-VM i 2022. I ettertid har det haglet med påstander om korrupsjon.

Så sent som 10. mars i år smalt en ny bombe: The Sunday Times dokumenterte hvordan TV-kanalen Al Jazeera, i dag kalt BeIn, bød 300 millioner dollar (2,7 milliarder kr.) for å sikre seg rettighetene til fotball-VM i 2022 i Nord-Amerika og Midtøsten.

Avtaleforslaget hadde én liten tvist: Mediehuset bød ytterligere 100 millioner dollar (900 mill. kr.) i bonus til FIFA dersom mesterskapet ble lagt til Qatar.

Al Jazeera og BeIn har svært tette bånd til myndighetene i Qatar, og styres av emiren i landet. Det er samme person som la all sin tyngde i å få VM til Qatar. Dermed kan den omtalte bonusen være i strid med antikorrupsjonsreglene i FIFA.

Hemmelige regler

Etikkreglene som et søkerland må forholde seg til er hemmelige. VG og EIC har likevel sett dem. De sier blant annet at alle som har bånd til søkerkomiteen i et land ikke kan komme med økonomiske tilbud til FIFA, dersom dette er relatert til VM.

Den omstridte kontrakten, med den omtalte bonusen, ble likevel signert 21. november 2010. Det var bare tre uker før Qatar faktisk ble tildelt VM.

Blant den som signerte for Al Jazeera/BeIn var Nasser al-Khelaifi (styreforman i BeIn og fotballklubben PSG). For FIFA signerte tidligere president Sepp Blatter og tidligere generalsekretær Jerome Valcke.

Mens Al-Khelaifi i disse dager etterforskes for korrupsjon av fransk politi i forbindelse med en annen sak, er både Blatter og Valcke i dag kastet ut av FIFA for brudd på interne etikkregler.

FIFA-president Gianni Infantino ble neppe overrasket over saken til The Sunday Times i mars: Han ble nemlig informert om den kontroversielle bonusen allerede i januar 2018, viser dokumenter VG og EIC-nettverket sitter på.

Kopi til Infantino

Den gangen var bonusen omtalt i en bok signert varsleren Bonita Mersiades, men uten at det ble presentert noen form for dokumentasjon. The britiske avisen Mail on Sunday konfronterte Al Jazeera/BeIn med opplysningene 17. Januar 2018.

TV-giganten sendte imidlertid den kinkikge henvendelsen videre til FIFA, der den til slutt endte på bordet til Infantinos høyre hånd: Svenske Mattias Grafström.

Han sendte en kopi til Infantino, med ordene «Til orientering».

Bare 40 minutter senere svarte FIFA-presidenten, som virket både overrasket og bekymet:

– Jeg vil vite om det var en bonus på 100 millioner dollar eller ikke, i etterkant av 2022-avgjørelsen, skrev Infantino.

– Jeg skal undersøke, svarte Grafström.

ETTERFORSKES FOR KORRUPSJON: PSG-president Nasser Al-Khelaifi, her sammen med Neymar. Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

70 millioner dokumenter

Svensken kontaktet deretter tidligere juridisk sjef i FIFA, Marco Villiger med spørsmål om bonusavtalen var sann. Villiger bekreftet dette og la deretter ved hele den aktuelle klausulen i kontrakten.

– Here we are, skrev Mattias Grafström deretter i en epost til Gianni Infantino 22. januar 2018.

FIFA-presidenten har tidligere lovet å rydde opp i den mektige idrettsorganisasjonen, og sette en stopper for ukulturen som skal ha rådet under forgjengerens ledelse. Ingenting tyder imidlertid på at han har rapportert den kontroversielle bonusklausulen inn til etterforskningskammeret i FIFAs etikkomité.

I Football Leaks-databasen, som inneholder over 70 millioner dokumenter - mange av dem fra FIFA, er det heller ingenting som tyder på at det er opprettet en sak på Qatar-bonusen, eller at sjefetterforsker Claudia Maria Rojas har åpnet etterforskning.

FIFA svarer ikke

FIFA svarer ikke på direkte spørsmål fra EIC-nettverket om organisasjonen har startet en intern etterforskning, eller om de har rapportert opplysningene videre til påtalemakten i Sveits, som etterforsker korrupsjon i idretten.

Advokatene til Nasser al-Khelaifi og han høyre hånd, Yousef al-Obaidly skriver på sin side at det er absurd, ikke sant og fullstendig upresist å anta at kontrakten var et forsøk på å påvirke hvordan FIFA stemte i 2010.

Ifølge advokatene deres er bonusen en helt standard, forretningsmessig praksis som handler om å bistå FIFA med produksjonskostnader i VM, samt at verdien på VM øker dersom mesterskapet arrangeres i eget land.

– Kontrakten overholder alle relevante FIFA-regler, heter det.

Krever uavhengig gransking

Den tyske dommeren Hans-Joachim Eckert var leder av FIFAs etiske komité inntil Infantino kvittet seg med ham i 2017. Eckert tror det blir vanskelig å bevise skyld i denne saken, men ber likevel om handling:

– FIFA er nødt til å få denne saken gransket av en uavhengig part, sier han.

Gianni Infantino har ikke besvart EICs henvendelser. Det har heller ikke Jerome Valcke gjort. Tidligere juridisk sjef i FIFA, Marco Villiger, avstår fra å kommentere saken og viser til taushetsplikten.

En talsmann for Sepp Blatter sier at «Blatter ikke er tilgjengelig for media for øyeblikket, men at han insisterer på at hans holdning til verdensmesterskapet i Qatar i 2022 er godt kjent for det internasjonale samfunnet». Det er tidligere omtalt hvordan Blatter skal ha stemt på USA, og ikke Qatar, da VM skulle tildeles for ni år siden.

PS! I april 2014 sikret Al Jazeera/BeIn seg også rettighetene til å sende fotball-VM i 2026 og 2030. For dette betalte det Qatar-baserte mediehuset 480 millioner dollar. Denne avtalen er bakgrunnen for at tidligere FIFA-topp Valcke og Al-Khelaifi nå etterforskes for korrupsjon av politiet.

