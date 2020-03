SATT PÅ PAUSE: Jürgen Klopps jakt på seriegull og Ole Gunnar Solskjærs jakt på Champions League-plass er satt på vent på grunn av coronaviruset. Foto: PETER POWELL / EPA

Premier League utsatt igjen – vil fullføre sesongen

Det blir ingen Premier League-fotball før tidligst den 30. april. Men målet er fortsatt å fullføre sesongen.

Oppdatert nå nettopp

Det ble klart etter et telefonmøte mellom Premier League-klubbene, det engelske fotballforbundet (FA), den engelske fotballigaen (EFL) og spillerforeningen (PFA) torsdag formiddag.

Premier League opplyser at de skal gjøre alt for at 2019/20-sesongen, både i den engelske ligaen og i europeiske klubbturneringer, kan fullføres «så fort det er trygt og mulig å gjøre det».

De opprinnelige FA-reglene tilsier at en sesong ikke kan avsluttes senere enn 1. juni, men det er nå gjort et unntak for denne sesongen, som er forlenget på ubestemt tid.

Den hittil siste Premier League-kampen endte med 4–0-seier til Leicester over Aston Villa. Den første kampen som ble utsatt, var Manchester City mot Arsenal onsdag i forrige uke.

Fredag ble avgjort at hele ligaen skulle settes på vent etter at Arsenal-manager Mikel Arteta og Chelsea-spiller Callum Hudson-Odoi hadde testet positivt for coronavirus.

Liverpool leder ligaen med 25 poengs forsprang til andreplass Manchester City. Enkelte klubbledere har tatt til orde for at sesongen burde avlyses, men dette ser foreløpig ikke ut til å være et alternativ for Premier League.

Publisert: 19.03.20 kl. 14:01 Oppdatert: 19.03.20 kl. 14:13

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser