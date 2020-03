RBK-AKTIVITET: RBK-spillere kommer og går på kunstgresset, ifølge Adressa, og trener denne uken uten oppfølging av trener Eirik Horneland, her under en treningsøkt tidligere i vinter. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Reagerer mot klubbers treningspraksis: – Urimelig

Flere eliteserieklubber trener på feltet. Det får Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin (39) til å reagere.

På pressekonferansen torsdag forrige uke varslet Helsedirektoratet at all organisert idrett i Norge er forbudt frem til 26. mars.

Noen klubber velger likevel å trene på feltet. Spillerne trener ikke sammen, men banene deles inn i soner hvor spillerne kan trene individuelt. Klubber som gjør dette er blant andre Haugesund og Rosenborg.

– Vi har stilt oss lojalt bak vedtaket til NTF (Norsk Toppfotball) og NFF (Norges Fotballforbund) og det Folkehelseinstituttet har pålagt idretten: Null organisert aktivitet på idrettsarenaer. Derfor har vi stengt av alle arenaene våre. Vi trener individuelt og har en god struktur på at alle trener for seg selv med GPS-brikker, sier Mesfin og fortsetter:

– Vi føler at vi er i god stand, og at vi har trent bra til nå, men vi opplever det ganske urettferdig at det fremkommer at andre klubber trener organisert. Med forbehold om at vi sitter på annen informasjon enn det enkelte andre klubber gjør, synes vi det er urimelig at det skal være sånn. Her manes det til solidaritet, ikke bare mellom fotballklubbene, men i samfunnet for øvrig, og da må vi i fotballen også vise den solidariteten.

«Forklaringen er enkel. Når man er i hjemmekarantene og ikke har noen symptomer på koronasmitte kan man fortsatt trene individuelt utendørs – såfremt det skjer forsvarlig og ikke overstiger tre spillere som trener hver for seg spredt utover feltet av gangen», skriver FK Haugesund på sine hjemmesider under en sak med tittelen «Derfor ser du oss på treningsfeltet».

På et møte mellom NTF og eliteserieklubbene onsdag formiddag ble problemstillingen tatt opp.

– Foreløpig er dette et tema som blir diskutert, og per nå er det sånn at alle våre klubber er sterkt oppfordret til å forholde seg til det Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt, sier Cato Haug, styreleder i NTF.

– Så langt har vi ikke noen signaler på at vi har brutt det, og så skal vi se om vi sammen med NFF kommer til å gå ut med enda tydeligere retningslinjer. For det er alltid en utfordring på hvordan man skal tolke det vedtaket. Frem til nå har vi ikke sett noe brudd på det og det er det aller viktigste - det er helse som står i fokus her, legger han til.

I Sarpsborg 08 og Mjøndalen har de valgt å stenge stadion. Alle spillere i begge klubber, bortsett fra tre-fire skadede i Mjøndalen, er i hjemmekarantene.

Hverken Sarpsborg-sportssjef Thomas Berntsen eller Mjøndalen-trener Vegard Hansen ønsker å kommentere hva andre klubber gjør, men forteller hvorfor de har valgt å stenge sine treningsfelt:

– Vårt mål i denne perioden er selvfølgelig å være solidariske med resten av samfunnet. Vi vil gjøre alt som er pålagt fra myndighetene. Det er førsteprioritet hos oss, sier Berntsen.

– Andreprioritet er å manøvrere dette best mulig i en vanskelig situasjon. Sånn som det er nå, har vi ingen som har trent sammen på feltet så vidt meg bekjent. Vi har også fått beskjed fra daglig leder i dag tidlig om at det foreløpig ikke skal iverksettes. Vi kommer til å følge alle instrukser som er. Det viktigste for oss er å sende et signal, fortsetter han og avslutter:

– Det å tilpasse en hverdag for å få en eller to ekstra økter med ball som havner i strid med den vanlige folkefornuften tror jeg er jævlig dumt.

STENGER: Thomas Berntsen og Sarpsborg 08 stenger feltet. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

– Må unngå videre spredning

Mjøndalen-trener Hansen sitter også i karantene etter treningsleir i Tyrkia.

– Jeg skal ikke uttale meg om hva andre klubber velger å gjøre. Det er litt uavklart hva man kan gjøre og ikke. Vi har valgt å droppe all fotballtrening på stadion her. Alle våre spillere er hjemme, og de trener det de kan enten hjemme i eget hus, løper en tur eller gjør noe annet et sted det ikke er andre mennesker, sier han.

– Hvorfor har dere valgt å stenge helt?

– Det overordnede nå er for å unngå videre spredning av viruset så godt det lar seg gjøre. Vi følger alle oppfordringer, ønsker og krav fra forbund og det offentlige. Vi ønsker ikke å tøye noe som helst av grenser, vi vil være lojale og gjøre alt vi kan. Jeg skjønner at man er restriktive på hva man kan gjøre, for det er en uavklart. Derfor er det lett for oss å bare følge alle anbefalinger, svarer Hansen.

Stengt i Bodø

Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen sier til VG at alle baner og anlegg i Bodø er stengt.

– Vi kommer oss ikke ut på feltet for å drive ballaktivitet. Vi forholder oss bare til FHI og smittevernreglene, sier han.

– Hva synes du om at andre klubber trener på feltet?

– Jeg har ingen kommentarer til det. Det er krevende tider for oss alle. Vi står i det. Og så antar jeg at NTF vil diskutere det hvis det blir en problemstilling, sier Thomassen og legger til:

– Vi bør være opptatt av å være ansvarlige medborgere for å forhindre smitte. Det gjør sikkert de klubbene som leker litt med ball på enkelte gressflekker her og der.

