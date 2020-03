FEIRET MED FAMILIEN: Ole Gunnar Solskjær hyttet med neven mot tribunen, der han hadde fått øye på familien etter at byderbyet var avgjort. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Solskjærs spesielle øyeblikk: – Det var familien

MANCHESTER (VG) Det første Ole Gunnar Solskjær (47) gjorde da seieren i Manchester-derbyet var sikret, var å snu seg mot tribunen.

Scott McTominay hadde akkurat sørget for 2–0-ledelse på overtid av overtiden mot Manchester City. Med to hender over øynene for å unngå å bli blendet av flomlysene, søkte Solskjær etter kjentfolk på Old Traffords VIP-tribune.

Da han fant dem, gliste han bredt og hevet armene over hodet. Han hyttet triumferende med nevene. En av hans største triumfer som manager var i boks, og den skulle feires med hans nærmeste.

Enkelte fans på sosiale medier hevdet at han så etter Sir Alex Ferguson, men det stemmer ikke.

– Det var familien, bekrefter Solskjær overfor VG.

– Et spesielt øyeblikk?

– Det var det selvfølgelig. Vi burde gjort dette mot Liverpool tidligere, sier kristiansunderen og sikter til 1–1-kampen på Old Trafford i oktober, da Jürgen Klopps lag utlignet fem minutter før slutt.

– Du begynner å tenke «skal det ikke lykkes?» når du misbruker muligheter til å sette 2–0. Det er selvfølgelig stort at vi klarer å score det andre målet, sier Solskjær.

Stemningen på Old Trafford var bedre enn på svært lenge. Etter 2–0-seieren over Pep Guardiolas lag – Uniteds tiende kamp på rad uten tap – ble Solskjær hyllet med øredøvende «Ole, Ole, Ole»-sang mens han gikk mot tunnelen i pøsregnet.

– Har du hørt Old Trafford lage så mye lyd?

– Trolig ikke, svarer Solskjær.

– Ikke engang da du var spiller?

– Vel, jeg vet ikke. Jeg var kanskje mer vant til det på den tiden. De er fantastiske. Forholdet mellom fansen og spillerne betyr mye for meg. Det tror jeg dere vet. Jeg vil at fansen vår skal vite hva spillerne våre handler om, og de handler om hardt arbeid og lidenskap.

47-åringen har nå ledet laget sitt til tre seirer av fire mulige mot Pep Guardiolas menn denne sesongen, men han nekter å være med på at det finnes noen duell mellom de to managerne.

– Jeg har ikke slått Pep tre ganger. Det er spillerne mine som har det, sier Solskjær og legger til:

– Ja, jeg tror på min evne til å forbedre denne klubben så mye jeg kan.

