SANDEFJORD-VETERAN: Lars Grorud fra kampen mot Stabæk i 2018. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sandefjord-kaptein varsler permitteringer: – Får man seg en annen jobb, må man nesten ta den

Sandefjord-kaptein Lars Grorud (36) melder at spillere i klubben trolig vil bli permittert i løpet av dagen.

Oppdatert nå nettopp

– Vi fikk varsel om mulig permittering søndag, og vi har hatt varslingsmøte i dag. Der har jeg og Marius Høibråten som tillitsvalgte deltatt sammen med klubbledelsen. Det kommer nok permitteringer i dag, sier Sandefjords Lars Grorud til VG.

Daglig leder Espen Bugge Pettersen har ikke besvart VGs henvendelser.

– Det er en vanskelig situasjon for hele samfunnet. Hvis klubbene mener at det er dette som skal til for å redde driften, så skjønner jeg det. Vi får håpe at spillerne blir minst mulig skadelidende, selv om vi er en parentes i forhold til resten av samfunnet og de utfordringene viruset gir, sier Grorud.

Han legger til at fokuset nå er hindre smitte og holde hjulene i gang hjemme.

– Jeg tror klubben prøver å skåne de som ikke har rett på dagpenger, og det stiller jeg meg bak. Vi får se hva det blir til slutt.

Slik trener toppidrettsutøverne alternativt:

– Arbeidssøkende

– Hva gjør du nå hvis du blir permittert?

– Man er per definisjon arbeidssøkende, så man får se hva som kommer. Man håper og tror at sesongen kommer i gang på et tidspunkt, så du vil være best mulig rustet. Jeg vil legge ned treningsjobben, selv om ingen kan kreve at jeg gjør det. Men får man seg en annen jobb, så må man nesten ta den.

– Kan du komme til å benytte deg av muligheten til å si opp etter 14 dager og gå til en annen klubb?

– Den er litt vanskelig. Jeg skjønner jo klubbenes ståsted, men fra en annen side, så er den litt vrien. Hvis andre klubber er bedre stilt og har muligheten til å gi deg kontrakt, så. Jeg skjønner begge sider her.

Tidligere onsdag ble det klart at obosklubben Sogndal Fotball permitterer 42 ansatte, inkludert spillere og trenere.

– Verden er i ein spesiell situasjon og vi er ein del av den, sier daglig leder Rasmus Mo til Sogndals eget nettsted.

Permitterer administrasjonen

I klubber som Odd, Vålerenga og Strømsgodset har de allerede permittert administrasjonen.

Odds daglige leder Einar Håndlykken forteller til VG at det blir en tøff tid fremover og at de skal ta en avgjørelse på hva som skjer med spillergruppa de kommende dagene.

– Vi er helt sikre på at vi trenger å spare kostnader knyttet til spillergruppa. Vi skal gå i dialog med spillerne om det nå, sier Håndlykken onsdag ettermiddag.

Onsdag formiddag hadde klubbene i Eliteserien et møte med Norsk Toppfotball. Der ble permittering diskutert, men ifølge styreleder Cato Haug, kom de ikke frem til noe nytt.

Slik tar Stabæk corona-grep:

Publisert: 18.03.20 kl. 16:05 Oppdatert: 18.03.20 kl. 16:18

