PÅ LAG: Mette Nord i Fagforbundet (til høyre) og Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner skal nå samarbeide. Et av målene er å få høyere lønn blant kvinnelige fotballspillere. Foto: Knut Espen Svegaarden

Toppfotball Kvinner landet nok en millionavtale

Toppfotball Kvinner har mangedoblet omsetningen gang på gang siden 2017, fra 40 000 til 20 millioner kroner. Et klart mål er å doble publikumstallene i Toppserien innen 2023. Og nå har de fått med seg Fagforbundet på laget.

For mindre enn 10 minutter siden

Fagforbundet har 400 000 medlemmer, og 80 prosent av dem er kvinner. De har mye felles med Toppfotball Kvinner, med likestilling, lik lønn for likt arbeid for kvinner og menn som hovedmålsetting.

Nå har Fagforbundet og Toppfotball Kvinner skrevet en fire år lang samarbeidsavtale, som vil gi et millionbeløp inn til kvinnefotballen i Norge.

Dette kommer på toppen av alle de avtalene som Hege Jørgensen og hennes medarbeidere i Toppfotball Kvinner har klart å lande siden de overtok jobben fra Norges Fotballforbund i november 2017.

Da de startet var sponsoromsetningen på stusslige 40 000 kroner, pluss at NFF hadde inngått en sponsoravtale for Toppserien. Verdien av denne var på én million kroner.

Så startet jobben.

les også OL-vinner Pettersen blir mental trener i Vålerenga

Inn kom, blant annet, Obos, Norsk Tipping, Synsam, Select, Coop, Advokatbyrået Thommessen, Manpower – og nå Fagforbundet. I tillegg har bidragene fra Norges Fotballforbund økt. Det har gitt Toppfotball Kvinner en mulighet til å ansette folk, lønne trenere – og i tillegg en bedre mulighet til å skaffe spillere en bedre hverdag med mer tilrettelagt arbeid ved siden av fotballen.

Omsetningen i 2020 er på drøyt 20 millioner kroner.

– Lenge, litt for lenge, var kvinnefotballen tuftet på dugnad. Det er veldig bra det også, men med dette løftet har vi muligheten til begynne å satse skikkelig på en profesjonalisering av klubbene. Omsetningen til Toppserien vil totalt øke fra 2017 til 2019 med en tredjedel i året som kommer, fra 60–90 millioner, og utviklingen vil fortsette i året som kommer, forklarer Hege Jørgensen.

Hun forteller videre om hvordan realiteten har vært:

– Åtte av 10 spillere i Toppserien tjener under 100 000 kroner i året ... Selv om det har skjedd fantastisk mye positivt, er dette fremdeles realiteten. Vi har vært nødt til å investere i strukturer og ansatte, å bygge grunnmuren først, forklarer Jørgensen.

– Nå har vi klare ambisjoner om å få til et løft også for spillernes lønnsvilkår.

FORNØYDE: Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner (til venstre) og Mette Nord i Fagforbundet. Foto: Birgit Danneberg

Mette Nord er forbundsleder i Fagforbundet, som holder til i Oslo sentrum. Hun har sett hva Jørgensen har slitt med noen kilometer unna, på Ullevaal stadion, og det har irritert henne. Så det var på tide å yte hjelp.

– Vi er utsatt for akkurat den samme behandlingen, de samme tilbudene, den samme rangeringen, den samme godtgjørelsen, eller mangel på den, sier Mette Nord – og legger til:

– Vi vil på sikt prøve å legge til rette så kvinnelige fotballspillere får de samme vilkårene som menn, både når det gjelder lønnet arbeid og muligheten til å bruke faget sitt. Det handler om å identifisere – og realisere – drømmen. Fra mitt ståsted kjennes det, og oppleves, fotballen som urettferdig, sier Nord – og slår fast følgende:

– For likestillingskampen er fotballspillerne faktisk det fremste symbolet vi har.

les også Vålerenga-trener reagerer på overgangsvinduet i Norge – ønsker endring

Samarbeidet bidrar, blant annet, til at antall «proffdager» hos klubbene i Toppserien øker fra en til to, to dager i uken der spillerne skal være proffer, hverken jobbe eller studere ved siden av.

For Hege Jørgensen er en av de viktigste målsettingene for årene som kommer: Få flere folk på klubbkampene i Norge. Det er der mye av nøkkelen til videre suksess ligger. Toppfotball Kvinner og klubbene har satt seg et mål om å øke publikums-snittet på seriekampene fra 300 til 600 innen 2023.

– Et offensivt mål. Men det må til. Vi må øke tilstrømningen på seriekampene, det er et klart og tydelig mål for oss, sier Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

Publisert: 05.03.20 kl. 11:00

Fra andre aviser