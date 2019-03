OPPFYLTE DRØMMEN: Ole Gunnar Solskjær ble torsdag presentert som permanent Manchester United-manager. Foto: OLI SCARFF / AFP

Solskjær ville gjøre som Guardiola: – Det skjedde ikke

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) innrømmer at han hadde forhåpninger om å gå rett fra rollen som manager på reservelaget til å lede Manchester United.

Nå nettopp







– Naivt nok, eller merkelig nok, så har jeg alltid hatt denne troen på og denne rare drømmen om å bli manager her, sier Solskjær i forkant av lørdagens hjemmekamp mot Watford – hans første i rollen som permanent Manchester United -manager.

les også United betaler Molde mindre millionsum som Solskjær-takk

– Allerede da du var spiller?

– Nei. Ikke da jeg var spiller, helt til jeg fikk den alvorlige kneskaden min (i 2004). Så hadde jeg tre år der jeg tenkte at jeg ville bli trener, før jeg begynte å trene reservelaget og tenkte: «Ja, jeg liker dette, jeg liker dette miljøet».

Solskjær fikk ansvaret for Uniteds reservelag i 2008 og ble værende i nesten to og en halv sesong før han dro til Molde. Samtidig som nordmannen tok over reservelaget, gikk den to år eldre spanjolen Pep Guardiola fra rollen som reservelagstrener i Barcelona til å ta over førstelaget. Han vant La Liga, Champions League og Copa del Rey på første forsøk.

les også United-helt advarer Solskjær: Her er fellene han kan gå i

Nå innrømmer Solskjær at det fikk ham på tanken om at han også kunne gå rett fra reservelaget til den virkelige sjefsstolen på Old Trafford.

– Da jeg så suksessen til Guardiola, som gikk fra reservelaget til førstelaget i Barcelona, tenkte jeg: Kunne jeg gjøre det samme? Det skjedde ikke, sier Solskjær, som kom med dette stikket til det norske pressekorpset på Old Trafford på torsdag:

Drømmen levde videre mens han ledet Molde til to seriegull og en cuptittel, men etter at han rykket ned med Cardiff i sin første Premier League -jobb, var ikke troen like stor lenger.

– Jeg ga nok opp drømmen min da Cardiff endte som det gjorde, og plutselig er jeg her. Jeg tror fortsatt på at du i idrett får det du fortjener, og jeg har jobbet veldig hardt og vært meg selv, og jeg elsker å jobbe med mennesker. Kanskje er det det som har tatt meg hit, sier Solskjær.

les også Ole Gunnar Solskjær i stort VG-intervju: – Føler meg mye mer hjemme enn jeg noen gang har gjort

Han står med en imponerende statistikk som midlertidig United-manager: 14 seirer, to uavgjort og tre tap – med en målforskjell på 40–17. Men er det en risiko for at Solskjær og laget slipper seg litt ned nå som spørsmålet om hvem som blir manager de neste årene, er avgjort?

– Jeg vil ikke stå her og snakke om meg selv for mye. Men jeg føler at hjertet mitt slår raskere, og at jeg er enda mer ivrig. etter å komme i gang og vise at jeg er denne jobben verdig. For det vil alltid være et enormt og fantastisk ansvar å være manager for Manchester United, sier Solskjær.

les også Skal Solskjær bli en suksess, er han nødt til å vinne en av disse to

– Hvordan blir det å slippe alle spørsmålene om den permanente jobben?

– Det er en god ting, men jeg er sikker på at dere har andre vinkler.

Publisert: 29.03.19 kl. 23:30