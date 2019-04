FORTVILET: Hugo Lloris under kampen mot Liverpool i helgen. Foto: ANDREW YATES / X03469

BBC-ekspert mener Tottenham-keeper må vrakes: – Han har sviktet for mange ganger

Tottenham-keeper Hugo Lloris (32) ser frem til serieavslutning på ny stadion. En BBC-ekspert mener at franskmannen har fått nok sjanser i buret – og bør vurderes vraket til onsdagens åpningskamp mot Crystal Palace.

– Det er et stort øyeblikk for klubben onsdag. Det er viktig å se fremover. Vi har fantastiske kamper foran oss på den nye arenaen. Det blir et stort øyeblikk for spillerne og fansen. Vi må bruke dette positivt, sier Lloris, ifølge Evening Standard.

Men mot Liverpool søndag rotet franskmannen det altså til. Han glapp ballen etter en tilsynelatende ufarlig heading fra Mohamed Salah. Det endte med at Toby Alderweireld beinet ballen i eget mål. Og det kostet Tottenham poeng i kampen om å få en av de viktige topp 4-plassene.

BBCs ekspertkommentator Jermaine Jenas, som har en fortid som midtbanespiller i Spurs, mener det må være slutt. Allerede til onsdagens kamp på den nye arenaen med plass til 62 062, nest mest i Premier League .

– Han har sviktet laget for mange ganger, skriver Jenas om Lloris.

ÅPNING: Endelig er den nye arenaen til Tottenham Hotspur klar. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

– Så hensynsløst som det høres ut; hvis jeg var Mauricio Pochettino, ville jeg seriøst vurderer å starte med Paulo Gazzaniga i onsdagens kamp mot Crystal Palace.

Statistikken Jenas legger til grunn er at Lloris har gjort åtte feil som har ledet direkte til baklengsmål siden starten på 2016/17-sesongen.

Det skal sies at Lloris var solid for Tottenham på våren og enorm for Frankrike i VM – helt til kjempetabben i finalen – men den fikk ikke noen betydning for resultatet. Verdensmester-kapteinen fikk deretter en høst preget av fyllekjøring og mange merkelige involveringer også på banen.

– Han ser mer nervøs ut nå enn han gjorde da han kom fra Lyon for syv år siden, fastslår Jermaine Jenas.

– Lloris synes å ha et ry mer basert på det han presterte tidligere enn det han gjør nå. Men jeg tror ikke Pochettino er redd for å vrake Lloris. Det gjør det lettere for ham å ha en mann som Gazzaniga som backup.

BBC-eksperten underslår ikke at 32-åringen fortsatt kan gjøre verdensklasseredninger, som han for eksempel gjorde mot Borussia Dortmund i Champions League. Men at problemene er feilene han gjør – og har gjort over flere sesonger.

VGs tips: Uavgjort

Tottenham har kun sikret seg ett poeng på fem siste kamper, og trenger en god innspurt for å sikre seg en topp fire-tabellplassering. Kjemper i et veldig jevnt sjikt med Arsenal, Man. United og Chelsea.

En stadion-åpning kan fungere både positivt og negativt for Tottenham. En ny giv og start. Eller at alt styret rundt selve åpningen stjeler noe av spillernes oppmerksomhet.

Crystal Palace er slett ikke så aller verst på bortebane med sin 6–2–7-flyt. Gjestene får tydeligvis mer rom i sitt angrepsspill på utebane.

Og slik vi går for en overraskelse med et uavgjortforslag til 4,00 i odds. Spillestopp er kl. 20.40. Begge lag scorer til 1,70 i odds er et alternativ.

Publisert: 03.04.19 kl. 14:25

