LAGSPILLER: Glimts keeper får ros av lagkameratene for måten han er på. Foto: Torbergsen, Mats / NTB scanpix

Glimts matchvinner hyller keeperhelten: – En utrolig rollemodell

NEDRE EIKER (VG) Glimts brasilianske keeper, Ricardo Friedrich (26), har fått kapteinsbindet denne sesongen. Det er det gode grunner til, ifølge lagkameratene.

Nå nettopp







– Richardo har påvirket oss alle til å få mer energi og være positive. Han er rett og slett en utrolig rollemodell for alle, sier unggutten Håkon Evjen, matchvinner i den elleville 5–4-matchen mot Mjøndalen søndag.

Friedrich har etablert seg som klubbens førstevalg på keeperplass to år etter at han kom til klubben.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

I år ble han utnevnt til kaptein etter at forsvarsbautaen Martin Bjørnbak forsvant til Molde. I sin første kamp med bindet på armen varmet han mangt et Glimt-hjerte da han løp 45 meter for å gi Rosenborg-stjernen Nicklas Bendtner klar beskjed etter en takling på Ulrik Saltnes:

Ifølge Geir André Herrem, tomålsscorer mot Mjøndalen, er Friedrich sitt kapteinansvar bevisst også utenfor banen:

– Han er veldig viktig i gruppa. Han er en ledertype som står opp i treningshverdagen. Han er flink til å motivere oss andre, sier Herrem.

På overtid i Mjøndalen-kampen ble Friedrich liggende i feltet og senere fraktet ut på båre før han ble kjørt på sykehus. Bekymringen var stor for at det kunne bli et langt skadeavbrekk, men Glimts keepertrener Jonas Ueland Kolstad opplyser til VG lørdag kveld at Friedrich er ved godt mot og at det er ikke påvist hjernerystelse. Han spiller trolig neste kamp for Bodø/Glimt .

Det er nok spillerne glade for.

– Vi unggutta ser opp til han, ikke bare som fotballspiller, men som person også. Vi mister en stor del av laget hvis han er ute. Han er kaptein for en grunn, sier matchvinner Håkon Evjen som avgjorde ti minutter på overtid:

Glimt-trener Kjetil Knutsen har tidligere uttalt seg slik om Friedrich, overfor Avisa Nordland:

– Han er kanskje den mest dedikerte spilleren jeg har møtt. Han jobber knallhardt hver dag, er en reflektert spiller både på og utenfor banen. Han har en ekstrem vinnerskalle.

I kampen mot Rosenborg måtte Patrick Berg forlate banen med skulderskade, og det ble senere konstatert at han mest sannsynlig mister hele vårsesongen etter å ha operert.

– Vi kan ikke fortsette sånn at vi får en mann ut i hver kamp. Så vi får bare håpe at det ikke er noe alvorlig, sa trener Kjetil Knutsen etter dramaet på Consto Arena:

Publisert: 07.04.19 kl. 10:39