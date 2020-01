SKADESKUTT: Paul Pogba (t.v.) har bare spilt 71 minutter for Manchester United siden september. Foto: OLI SCARFF / AFP

Solskjær med nedslående Pogba-melding: – En stor smell

LONDON (VG) Problemene rundt Paul Pogba (26) vil ingen ende ta for Ole Gunnar Solskjær (46), som ble grillet av journalister etter en uttalelse om den operasjonsklare superstjernen.

Det vakte oppsikt da Pogba ikke var med i kamptroppen mot Burnley på lørdag. Da forklarte Solskjær at franskmannen trengte en ekstra dag med restitusjon.

Forundringen ble forsterket da spilleren dukket opp på en veldedighetskamp med brødrene sine i Frankrike dagen etter Burnley-kampen han ikke kunne delta på.

Solskjær sa på pressekonferansen før 0–2-tapet mot Arsenal første nyttårsdag at han forventet at Pogba kom til å være med på reisen til London, men nok en gang stjal 26-åringen oppmerksomheten gjennom sitt fravær.

I TV-intervjuet før onsdagens tap på Emirates Stadium hadde Solskjær-pipen en annen lyd.

– Han er skadet. Han har noen problemer med ankelen, sa den norske manageren, som senere på kvelden ble grillet om det tilbakevendende temaet.

Etter kampen var Pogba det store samtaleemnet. Da hadde Solskjær flere nedslående detaljer å komme med til United-fansen, som kun har sett Pogba spille 71 minutter siden september.

– Han kommer kanskje til å være ute i tre eller fire uker, jeg vet ikke. Folkene hans har rådet ham til å ta en operasjon, og han kommer trolig til å gjøre det, sa Solskjær under et BBC-intervju som skapte reaksjoner på sosiale medier:

Solskjærs kommentar om «Pogbas folk» skapte også full forvirring i BBC-studio, der tidligere Manchester United-spiller Phil Neville kalte franskmannen «et problem».

– Jeg lurer på hva Manchester Uniteds folk mener, sier tidligere storscorer Alan Shearer.

Etter at reaksjonene på Solskjærs uttalelse begynte å florere, var Manchester United raskt ute med å forsøke å oppklare saken.

Klubben opplyser til VG at det var Manchester United som gjennomførte de første undersøkelsene av Pogbas ankel, og at disse bekreftet at en operasjon trolig er nødvendig. Dette skal Pogbas egne spesialist ha vært enig i, og spilleren skal ha blitt rådet av «folkene sine» til å gjennomføre en operasjon så fort som mulig.

Pogba-spørsmålene kom som perler på en snor da Solskjær stilte til pressekonferanse på Emirates Stadium en stund etter kampslutt sent onsdag kveld. Journalistene i rommet hadde fått med seg BBC-intervjuet.

– Det er noe som må bli håndtert i løpet av et visst tidsrom. Pogba har blitt rådet til å gjøre det så fort som mulig, og det kommer han trolig til å gjøre. Han blir trolig ute i tre eller fire uker, sier Solskjær om Pogba-operasjonen.

– Hvem har rådet ham til det?

– Vi har hatt en konsulent som har sett på ham, klubben har sett på ham, det er vi som har gjort undersøkelsene.

– Hvor skuffende er det å miste en så viktig spiller så lenge?

– Vi har vært uten ham hele sesongen. Guttene som har spilt, har vært fantastiske, men det er en stor smell at Paul er ute, sier Solskjær, som tillegger at også Scott McTominay kommer til å være ute i et par måneder.

– Det er også en stor smell for oss. Vi håpet at Paul kunne komme tilbake, men det kan han ikke. Han kommer tilbake om rundt en måned.

– Er det medisinsk mulig å utsette Pogbas operasjon til McTominay er tilbake? Ville det vært klubbens foretrukne løsning?

– Han har fått råd om å gjøre det så fort som mulig, sier Solskjær og utdyper:

– Vi passer på helsen til spillerne våre. Vi kommer ikke til å ta noen risiko med spillere som ikke føler at de har muligheten til å spille.

