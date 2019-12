LER GODT: James Milner og Jürgen Klopp på pressekonferansen i Doha tirsdag. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Milner om Klopps andre side: – Han kan være aggressiv også

Liverpools visekaptein James Milner avslører at manager Jürgen Klopp har flere sider foran onsdagens klubb-VM-oppgjør mot Monterrey.

Nå nettopp

VG+-sendingen starter kl. 17.45 med kampstart kl. 18.30.

Her er dagens oddstips!

Milner og den alltid smilende Klopp representerte Liverpool på pressekonferansen i Doha dagen før dagen. Der fikk Milner spørsmål om hvilken forskjell manageren utgjør:

– Han har en annen side – han kan være aggressiv også. Men du trenger den energien. Det er enormt for oss.

– Vi må bare sørge for at manageren er fornøyd slik at vi ikke får for mye kjeft, smilte Milner.

Onsdag er det 205 millioner gode grunner til å spille på Vikinglotto! Trykke her for å levere spillet ditt før kl. 18.00!

Mange Liverpool-supportere så det som en tidlig julegave da det sist uke ble kjent at Jürgen Klopp har skrevet kontrakt med klubben fram til 2024.

– «Full gass»

– Jeg ser ikke på meg selv som en «cheerleader», min jobb er å hjelpe gutta så mye som jeg kan, særlig i intense perioder er det tøft, sa Klopp i Doha.

Liverpool er altså på plass i Qatar for å spille VM for klubblag. Monterrey fra Mexico er onsdagens motstander.

På pressekonferansen fikk Klopp ros av en lokal journalist for at han var en god fotballtrener og omtalte Liverpools spill som «speed football». Tyskeren responderte slik:

– Da jeg var ung, kalte vi det «full gass». Det er slik vi trener!

Klopp er ellers klar på at Georginio Wijnaldum ikke kan spille, men at Virgil van Dijk er klar for Monterrey-kampen, selv om han sto over den første treningen i Qatar. Nederlenderen starter i midtforsvaret sammen med Joe Gomez.

Klubb-VM er et trofé som Liverpool aldri har vunnet. I 2005 tapte de finalen mot brasilianske São Paulo.

Suveren ledelse

– Det er utrolig at det er et trofé som klubben aldri har vunnet. Det er vanskelig å finne noe som klubben ikke har vunnet, så vi vil gjerne ta den, sa James Milner.

– Det er spesielt å være her. Du må gjøre deg fortjent til det. Det blir vanskelig, men du vil gjerne ha den seiersvanen. Vi har fått en smak på trofeer, og vi vil gjerne holde øyeblikket. Det ville være fantastisk.

Liverpool har tatt en suveren ledelse i Premier League, og Milner kommenterte det slik:

– Det er en lang vei ennå i ligaen, men slik som vi har startet og måten vi spiller på, så viser det en spesiell mentalitet. Gruppen er hele tiden fokusert på den neste oppgaven, og nå er det de to kampene her.

James Milner sier ikke dermed at det er gitt at Liverpool kommer til finalen, for det er også en bronsefinale tidligere på dagen lørdag.

– Vi har ikke fløyet så langt for ikke å vise oss fram. Vi er forberedt. Vi ser ikke på oss selv som favoritter, vi ser på oss selv som utfordrere. Om det er den aller viktigste turneringen? Jeg vet ikke, svarte en diplomatisk Klopp.

VGs tips: Liverpool-seier med 0–1–handikap.

Monterrey viste seg som et godt skikket lag offensivt, mens det var mer å utsette på forsvaret i lagets første kamp mot Al Saad, som laget vant 3–2.

Et engelsk lag har ikke vunnet VM for klubblag siden 2008. Men vi tror Liverpool bør ha en fair sjanse denne gangen. Utenom tirsdagens ligacupkamp mot Aston Villa har laget scoret minst to mål i fem siste kamper. Og de har ikke tapt noen av sine 15 seneste oppgjør.

Manager Jürgen Klopp har rotert heftig på laget i de to-tre siste ukene. Alt for at Merseyside-laget skal stille best mulig rustet til denne semifinalen i Doha, Qatar.

Vi kjører et Liverpool-spill med 0–1 i handikap til 1,50 i odds. Spillet må kombineres. Spillestopp er kl. 18.25 og kampen kan du se på VG+.

Publisert: 18.12.19 kl. 17:29

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Mer om

Flere artikler