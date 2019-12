TILBAKE TIL BOBLENE: West Ham bekrefter at David Moyes er tilbake i sjefsstolen på London Stadium. Foto: DAVID KLEIN

David Moyes gjør West Ham-comeback

West Ham bekreftet søndag at David Moyes tar over som manager via Twitter – bare 19 måneder etter at han forlot klubben.

Skotten, som har lang fartstid som manager, er altså tilbake i London-klubben drøye halvannet år etter at hans forrige kontrakt med The Hammers gikk ut. Moyes var mannen som fikk jobben med å redde Premier League-plassen for West Ham i 2017/18-sesongen, noe han klarte.

Nå skal han nok en gang redde West Ham, som etter en hittil svak 2019/20-sesong, sparket Manuel Pellegrini etter lørdagens 1–2-tap for Leicester.

Moyes starter managerkarrieren i 1998 som sjef for Preston, men huskes best fra periodene i Everton og Manchester United. Etter elleve år som Everton-manager ble han utpekt som Sir Alex Fergusons erstatter av Ferguson selv, men Manchester United-oppholdet ble av det korte slaget. Moyes fikk sparken etter bare ti måneder.

Siden har han hatt mislykkede opphold i Real Sociedad og Sunderland. I sistnevnte klubb var han for første gang med på et nedrykk.

West Ham ligger på skrivende stund på 17. plass i Premier League, ett poeng over nedrykksstreken. The Hammers har imidlertid én kamp mindre spilt enn de andre lagene i nedrykkssumpen.

Moyes får en overkommelig start i West Ham-comebacket, når formsvake Bournemouth tar turen til den engelske hovedstaden første nyttårsdag. Deretter venter Gillingham i FA-cupen, før de virkelig tøffe kampene kommer:

I løpet av januar skal The Hammers møte Sheffield United, Everton med nyansatt manager Carlo Ancelotti, tabelltoer Leicester og serieleder Liverpool.

Publisert: 29.12.19 kl. 22:01

