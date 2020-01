FIKK REVANSJ: Pep Guardiola ga Ole Gunnar Solskjær en klem etter 3–1-seieren på Old Trafford. Foto: PETER POWELL / EPA

Guardiola tordner etter derbyet: – Jeg har ikke privatliv. Det er galskap!

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola (48) rister på hodet da en journalist spør ham om Manchester City er i sin beste form for sesongen etter å ha utspilt Manchester United på Old Trafford.

– Nei. Jeg synes vi så slitne ut, sier Guardiola og fnyser, like etter at Bernardo Silva og de andre City-stjernene til tider spilte ball i hatt med byrivalen i tirsdagens 3–1-seier.

Til tross for den prestisjefulle seieren, som sender laget hans et stort steg mot ligacupfinale for tredje år på rad, kunne ikke den katalanske managerstjernen la være å kritisere det intense kampprogrammet i engelsk fotball.

Dette var Citys ellevte kamp siden starten av desember. Det samme antallet gjelder for United. Det tar på – ikke bare for spillerne.

– Vi prøver å gjøre vårt beste, men problemet her er at du ikke har tid. Vi har ikke tid til å hente oss inn. Til og med meg selv. Jeg har ikke tid til å se på laget vi skal møte og forberede neste kamp. Jeg har ikke privatliv. Det er galskap! Det er for mye, for å være ærlig. Og se for deg hvordan det er for spillerne, sier en oppgitt Guardiola.

– De har hatt to fridager på de siste 23 dagene. De trenger å ha fri. For å føle seg friske, trenger de mental og fysisk hvile. Det gjelder alle klubbene. United har også spilt et utrolig antall kamper. Jeg snakker ikke bare om City. Alle lagene sliter med å finne rytmen. Det er for mye, sier han og fortsetter:

– Vi krever mye av disse guttene. Det er galskap, for å være ærlig. Programmet i dette landet er galskap.

48-åringen hadde nesen begravet i iPhonen sin da han satte seg på podiet i presserommet på Old Trafford. Han så ikke opp før en journalist hadde stilt det første spørsmålet.

Som vanlig brukte han litt tid på å snakke seg varm, men han ble sittende i et kvarter og oppsummere kampen, tre ganger lengre enn Ole Gunnar Solskjær.

Nordmannen beseiret ham i seriekampen i desember, da United kontret City i senk. Tirsdag kveld tok Guardiola grep ved å stille uten en tradisjonell spiss på banen, men med teknikeren Bernardo Silva i en ny rolle sentralt i banen.

– Jeg var ute etter å kontrollere kontringene deres, og den beste måten å kontrollere det på, er å gjøre flere pasninger, flere pasninger, flere pasninger. Det var grunnen til at vi spilte sånn. Det er ingen andre hemmeligheter enn det, sier Guardiola med hes stemme etter to omganger med skriking ved sidelinjen.

Den taktiske endringen var ikke innøvd på treningsfeltet, hevder han.

– Vi har ikke tid til å trene. Fem kamper på 12 dager, fortell meg når vi skulle trent. Kanskje klokken 11 på kvelden, men det er ikke mulig med dette programmet. Det gjelder bare å ta et isbad, spise og sove. Det er det.

Publisert: 08.01.20 kl. 09:48

