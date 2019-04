SAMMEN FOR STABÆK: Bjørn Helge Riise (til venstre) og Tomasz Sokolowski, på Nadderud tirsdag. Foto: Knut Espen Svegaarden

Bjørn Helge Riise ansatt i Stabæk: – Det må satses fra spillerne er 8–9 år

BEKKESTUA (VG) Bjørn Helge Riise (35) er ansatt som trener i akademiet til Stabæk. Han er ikke i tvil om det må satses skikkelig – fra tidligere alder enn det gjøres i norsk fotball.

Nå nettopp







– I Norge får du klapp på skuldrene til du er 13–14 år – så skal det satses. Jeg vet det er kontroversielt, men det får gå: Jeg mener vi må begynne tidligere, allerede i åtte-niårsalderen bør det satses knallhardt. Fordi det er i alderen 8–12 at mennesker tar til seg mest læring, sier Bjørn Helge Riise til VG – der vi sitter i brakkene på Nadderud i Bærum.

Sammen med den tidligere Lyn-, Viking-, Brann- og Stabæk-spilleren Tomasz Sokolowski (33) skal Riise ha ansvaret for gutter født i 2005 og 2006 i Stabæk de neste årene. Riise vil bruke all sin erfaring på å lære barna hva som skal til hvis du skal nå helt til topps. Sokolowski har allerede jobbet i klubben i fire måneder.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Det handler om å spise riktig, sove nok, være dedikert til det du driver med – over tid. Jeg spilte i to land, mot de beste spillerne i verden, spilte en rekke landskamper, jeg tror jeg kan bidra litt med å fortelle de unge spillerne hva som skal til, sier Bjørn Helge Riise.

Han snakker om hvordan fotballen har endret seg, om at i dag må du være både en atlet og taktisk klok for å ha en mulighet til å nå til topps – pluss mentaliteten. Det siste er det viktigste. Stabæk, som har satset hardt på å få frem unge spillere de siste sesongene (46 spillere har spilt på høyeste nivå i Norge, i enten Stabæk, en annen norsk klubb eller i utlandet de siste syv og et halvt årene) ser at det neste steget er:

1) Ex-spillere som vet hva som skal til.

2) Mentale trenere.

– Vi har allerede begynt å bruke mentale trenere noe, sier akademi-sjef Gaute Larsen.

– Tomasz og jeg kan fort fortelle spillerne at det å være toppspiller i fotball, handler om et mentalt press uten sidestykke. Det er nesten mest komfortabelt å ha det ukomfortabelt. For sånn blir det fort, sier Bjørn Helge Riise.

Selv reiste han utenlands allerede som 19-åring. Broren, John Arne, reiste enda tidligere. Bjørn Helge Riise har ingen oppskrift på når spillere bør reise ut, men han mener at tilbudene i Norge er blitt bedre de siste årene, og at det ikke passer alle å reise ut tidlig, selv talentet er stort og fristelsene er mange.

– Min jobb nå er å gjøre spillerne i Stabæk-akademiet enda bedre. Jeg kunne blitt trener på nivå tre, A-lag, i Norge om jeg ville, men etter en samtale med Gaute Larsen og Stabæk, så fant jeg ut at dette fagmiljøet, denne type jobb, utdanne unge spillere, er det som passer meg best, sier Bjørn Helge Riise – og dermed flytter familien tilbake til Østlandet.

– Vi trenger en sånn type som Bjørn Helge, med all sin spillererfaring, inn i miljøet, som vi gjør med Tomasz Sokolowski, sier Gaute Larsen. Han er stolt av at Stabæk denne uken fikk inn fire spillere i U-20-troppen til VM i Polen i sommer.

Publisert: 30.04.19 kl. 16:57