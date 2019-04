Pochettino før viktige Spurs-kamper i Premier League: – Vi tenker ikke på Ajax

Tottenham må klare å ha to tanker i hodet samtidig i vår. Klarer spillerne å glemme Ajax-kampen når Brighton er motstander tirsdag kveld?

– Vi tenker ikke på Ajax. All energi er rettet inn mot Brighton, forsikret manager Mauricio Pochettino i helgen.

– Vi vil selvfølgelig både bli topp 4 i ligaen og slå Ajax. Men dette må vi ta steg for steg, svarte Tottenham-sjefen, ifølge nettstedet football.london.

– Jeg synes at spillerne klarer det. Mentaliteten er topp.

De fire lagene som kjemper om de to siste Champions League-plassene (bak Liverpool og Manchester City) brukte påsken dårlig. Tottenham selv tapte for Manchester City, mens Manchester United ble ydmyket av Everton, Arsenal dummet seg ut mot Crystal Palace, og Chelsea klarte bare uavgjort mot Burnley.

Derfor har Tottenham alle muligheter til å øke håpet om Champions League-spill til høsten ved å vinne over Brighton.

Den veldig gode nyheten til Spurs-fansen er at tre av de fire gjenstående kampene går på den nye, flotte stadion, der Tottenham til nå har spilt to ligakamper og vunnet begge – med målforskjell på til sammen 6–0 (og den tredje kampen der var 1–0-seieren over Manchester City i Champions League).

– Det kommer til å bli fantastisk. Det hjelper oss å spille på den nye stadion med våre fans. Vi håpe og ønsker å gjenta resultatene fra de to første kampene der, sa Pochettino i helgen.

Tottenham leder racet blant de fire lagene som kjemper om 3. og 4.-plassene. De og Chelsea har 67 poeng, mens Arsenal har 66 og Manchester United 64. Chelsea har bare tre kamper igjen, de andre har fire.

– Spillerne er veldig profesjonelle, skrøt Pochettino.

Nå møter de et Brighton som ikke har scoret et eneste mål på sine fem siste Premier League -matcher. Det har gitt bare ett poeng.

VG-tips:

HKP (0-1). Tottenham hadde sine målsjanser på overganger borte mot Manchester City lørdag, men røk 0–1.

Dette er en ypperlig sjanse til å riste av seg lørdags-nedturen, for Brighton tilbyr med all respekt noe enklere motstand enn Man. City. Ok, det er ingen grunn til å undervurdere sørkyst-klubben. Og tenk litt over at Tottenham kun har vunnet to av åtte siste ligamatcher.

Lloris (k) skal være friskmeldt. Men Aurier (f), Sissoko (mb) og Kane (a) er skadet. Brighton holder seg over nedrykksstreken med tre poeng. Men er nødt til å begynne å levere. Laget har ikke scoret på 570 minutter i noen turneringer. Og borte har Seagulls røket i seks av ni siste ligaoppgjør (1-2-6). Knockaert (mb) er utestengt. Men kaptein Bruno (f) blir trolig klar. Et spillalternativ er et scoringsspill på Heung-Min Son (a) til 1,90 i odds.

Oddsen er 1,70. Du må spille før kl. 20.40. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 23.04.19 kl. 10:34

