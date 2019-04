UAVGJORT: Vålerenga-kaptein Sherida Spitse smilte ikke for sesongens første poengtap. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sesongens første poengtap for Vålerenga: - Kjempefornøyde med sesongstarten

Etter en perfekt start på sesongen glapp seieren for Vålerenga da Avaldsnes utlignet sju minutter før slutt mandag. Serieleder LSK Kvinner vant 4-0 mot Fart.

Vålerenga sto med full pott på tre kamper før bortekampen mot Avaldsnes. Også der så det ut til å bli tre poeng for gjestene fra Oslo. Mål av Ajara Nchout og Synne Sofie Christiansen hadde sendt VIF i ledelsen 2-1, men på tampen dukket Dejana Stefanovic opp for hjemmelaget og ordnet 2-2.

– Med tanke på at vi ledet skulle vi gjerne fått med oss mer. De får også en straffe vi synes er billig, så sånn ble det, sier Vålerenga-trener Monica Knudsen til VG, og understreker at hun ikke har sett situasjonen på nytt.

Vålerenga har fått en god start på sesongen med tre seire og en uavgjort på de fire første kampene.

– Vi er veldig fornøyde med det, det blir lettere å jobbe da, men det er mye som ligger foran oss. Jeg mener Avaldsnes er et lag som kan ta poeng fra de fleste, vi fikk oss en tøff test i dag, men føler vi sto bra i det, forklarer Vålerenga-treneren.

LSK Kvinner hadde på sin side få problemer på fremmed gress. De gule vant 4-0 borte mot Fart.

Scoringer av Guro Reiten, Synne Skinnes Hansen, Meryll Abrahamsen og Elise Thorsnes sørget for at den store gullfavoritten har 13 poeng etter fem kamper i Toppserien . De leder med tre poeng ned til Vålerenga, men Oslo-klubben har én kamp til gode.

Fjorårets sølvvinner Klepp sto som Vålerenga med tre seirer på like mange kamper, men mandag gikk de på en smell i Bergen med et 0-1-tap for Arna-Bjørnar. Ngozi Ebere avgjorde for hjemmelaget etter fire minutter. Dermed ligger Klepp på tredjeplass, ett poeng bak Vålerenga og fire bak LSK.

I Oslo-derbyet mellom Røa og Lyn så lenge ut til å ende uavgjort, men åtte minutter før slutt satte Vilde Hasund inn seiersmålet til 3-2 for Lyn.

