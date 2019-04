BANKER INN 4–2: Michael Karlsen smeller inn 4–2-målet fra et par meter inne på Viking banehalvdel i kampens 90. minutt. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Ranheim gikk bananas mot Viking. Eliteserielegende avgjorde

RANHEIMSFJÆRA (VG) (Ranheim-Viking 5–2) I sitt første seriemøte noen gang, leverte bunnlaget Ranheim og topplaget Viking en tidlig kandidat til «årets eliteseriekamp». I hovedrollen: Øyvind Storflor.

Evigunge Storflor (39) ble den store helten da Ranheim tok sin første seier siden oktober 2018, og den første i årets Eliteserie.

Først var Storflor nest sist på ballen da Ranheim-kaptein Mads Reginiussen headet inn ledermålet etter ti minutter. Så ble Storflor matchvinner da han krøllet ballen over muren og i mål, fra 16,5 meter.

Kapteinens første for året

Nyopprykkede Viking har fått noe av den samme gode starten på sesongen som Ranheim hadde som nyopprykket i 2018. Med tre seire på de fire første kampene, var det siddisene som var ørsmå favoritter mot bunnplasserte seiersløse trøndere.

Begge Ranheims to mål denne sesongen er scoret av midtbanespillere. Etter ti minutter av kampen vant høyreback Jørgen Øveraas igjen ballen høyt i banen. På utsiden overlappet evigunge Øyvind Storflor. Innlegget mot bakerste var perfekt.

Der ventet kaptein Mads Reginiussen, som sendte trønderne i føringen med sitt første mål for sesongen.

Utligning

I strålende sommervær på Ranheimsfjæra, var det en jevn første omgang mellom de to lagene som bølget fra én side til den andre. Ranheim-keeper Even Barli skal ha noe av æren for at Viking ikke scoret i første omgang.

Men det meste av æren skal tilfalle mangelfulle avslutninger fra bortelaget. Både Tommy Høiland, Zlatko Tripic og innbytter Tord Salte hadde store muligheter til å utligne.

Om første omgang var underholdende, var det ingenting sammenlignet med andre omgang.

Etter seks minutter fant Høiland rom bak Ranheim-forsvaret. Pasningen inn foran mål gjorde jobben enkel for Ylldren Ibrahimaj, som bredsidet inn utligningen fra en halvmeter.

Viking hadde svart. Ett minutter etter var det status quo.

Innbytter-tabbe

Innbytter Tord Salte fikk en dårlig touch på ballen, og Ranheim-kaptein Mads Reginiussen så sitt snitt til å snappe ballen. Bakfra kom Ola Solbakken, og pasningen var perfekt. Alene med keeper Austbø bredsidet Solbakken inn sin første eliteseriescoring

Men topplaget Viking hadde ingen planer om å gi seg. Helt ut av det blå fikk bortelaget straffespark etter at Ranheim-keeper Even Barli bommet på ballen i en duell med Kristian Thorstvedt.

I stedet traff han Viking-spilleren. Dommer Rohit Saggi blåste straffe. Tommy Høiland banket ballen i mål.

«Den evigunge»

På dette tidspunktet styrte Viking kampen, men nok en gang førte det til scoring motsatt vei. Reginiussen og Solbakken kombinerte fint på venstre, før førstnevnte fikk frispark nesten på 16-meterstreken.

Perfekt posisjon for en evigung eliteserielegende.

Øyvind Storflor stilte seg opp, tok seg god tid, og krøllet ballen over muren og i mål.

På overtid, da Viking kastet alle mann i angrep, fikk Michael Karlsen muligheten fra midtbanen. Med keeper på halvdistanse sendte Karlsen ballen i tomt mål.

Da Solbakken bredsidet inn sitt andre for dagen, var hjemmefansen allerede i himmelen.

Publisert: 28.04.19 kl. 19:57