Fotballtopp i England: Krever coronatest av samtlige spillere før sesongavslutning

Målet til engelske fotball er fortsatt å avslutte sesongen denne sommeren. Men lederen for trenerforeningen, Richard Bevan, krever at samtlige spillere først må testes for corona-viruset.

Det skriver BBC.

Overfor den britiske statskanalen er Bevan, som er leder for League Managers Association, er klar på at den avbrutte ligasesongen bare kan starte opp igjen etter en total corona-testing i fotballen. Og han påpeker også at testene først må gjøres tilgjengelige for helsearbeidere og deres pasienter, før det kan skje i fotballen.

– Når det har skjedd, la oss for all del få tilgang til det i idretten, sier Bevan.

Internasjonal fotball har, utenom en liga som i Hviterussland, blitt stoppet på ubestemt tid etter utbruddet av corona-viruset i mars. Samtidig meldes det også om treningskamper i Sverige.

Bevan er skeptisk til dagens oppstartplaner og har vært kritisk den engelske ligaforeningen (EFL), som han mener ikke rådførte seg med hans medlemmer da de estimerte at sesongen kunne bli ferdigspilt i løpet av 56 dager etter en oppstart. Denne uken ble det ifølge BBC sendt ut et brev til klubber der den engelske ligaforeningen skrev at de fortsatt håper at sesongen kan avsluttes i sommer.

Liverpool ledet Premier League overlegent denne våren, men rakk ikke å avgjøre sesongen helt, før den ble stoppet i mars. Samtidig er heller ikke kampen om opprykk og nedrykk avgjort i de ulike engelske ligaene.

– Du må ha støtten fra trenere og managere. Du får ikke det dersom du ikke snakker med dem. Du får ikke dette til hvis du bare sender ut et brev uten faktisk å ta de med råd eller høre tankene deres, sier Bevan.

Bevan forteller at han nå har spurt ligaforeningen om å diskutere en mulig sesongavslutning med managerne i de ulike ligaene.

– Du må ha godvilje fra spillerne fordi man må ha minst tre uker med trening får å komme tilbake på banen, sier han.

Han peker på at planene om oppstart i tysk fotball i mai trolig er et resultat av en klar strategi fra regjeringen i landet, der man gjør 50 000 tester hver dag.

Den britiske helseministeren, Matt Hancock har uttalt at det gjenstår mye arbeid før de når målet om 100 000 corona-tester daglig i løpet av april måned.

