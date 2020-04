SCORING: Kyle Walker jubler for scoring mot Newcastle i 2018. Foto: ANDREW YATES / X03469

Fotballstjerne beklager fest med eskortedamer under corona-krisen

Manchester City-stjernen Kyle Walker (29) beklager at han har arrangert det som kalles et «sex-party» hjemme - midt under corona-krisen.

Klubben gransker nå saken, som de beskriver som en «skuffende» hendelse, skriver Independent, regnet som en av Englands mest seriøse aviser. Saken ble først omtalt av The Sun.

Independent kaller det et «sex-party» og melder at landslagsspilleren og en kompis hadde leid inn to eskortedamer.

Den engelske ligaen er som kjent corona-stengt, og det var natt til onsdag at de to kvinnene var hos Kyle Walker og hans kompis.

Spilleren selv beklager det han har gjort i en uttalelse:

– Jeg vil benytte anledningen til å gi en offentlig unnskyldning for valgene jeg tok forrige uke. Jeg forstår at min posisjon som profesjonell fotballspiller gir et ansvar om å være et forbilde. Derfor vil jeg be unnskyldning til min familie, venner, fotballklubb, supportere og publikum for å ha sviktet dem.

Klubben skriver i en uttalelse, gjengitt av Manchester Evening News:

– Manchester City er klar over saken i en tabloidavis angående privatlivet til Kyle Walker, og at det gjelder brudd på karantenebestemmelsene i Storbritannia.

De fortsetter:

– Fotballspillere er globale forbilder, og våre ansatte og spillere har jobbet for å støtte den utrolige innsatsen som det britiske helsevesenet og andre gjør i å bekjempe effektene av Covid-19. Kyles handlinger i denne saken har vært i direkte strid med denne innsatsen. Vi er skuffet over å høre påstandene, noterer oss Kyles raske uttalelse og unnskyldning, og vil føre en intern disiplinær prosedyre.

Ifølge The Sun er prostitusjon i seg selv lovlig i England og Wales, men hallikvirksomhet, bordeller og lignende er ikke lov.

Forrige helg skrev engelske aviser om Aston Villas Jack Grealish, som brøt myndighetenes corona-retningslinjer og dro på fest til en venn. Deretter kolliderte han med to biler på søndagsmorgenen. Ifølge The Times fikk han Aston Villa-stjernen 1,9 millioner i bot av klubben - for sin «dumhet». Grealish har beklaget episoden på sosiale medier.

Publisert: 05.04.20 kl. 16:02 Oppdatert: 05.04.20 kl. 16:26

