DORTMUND-PROFIL: Erling Braut Haaland venter på å få spille kamper i Tyskland. Foto: EPA

Tysk fotball presenterte detaljert corona-plan

Den tyske ligaforeningen (DFL) har kommet frem til hvordan de mener resten av sesongen på nasjonens to øverste nivåer kan avvikles.

Tysk fotball ble stoppet fredag 13. mars på grunn av coronaviruset. Tirsdag hadde ledelsen i Den tyske ligaforeningen (DFL) et videomøte. Målet var å formalisere en plan for hvordan det igjen kan trenes som normalt og spilles kamper.

Etterpå opplyste DFL at deres medisinske spesialgruppe ville «presentere et detaljrikt, forpliktende konsept» på en ekstraordinær generalforsamling torsdag formiddag. Deretter møtte DFL-sjef Christian Seifert pressen på digitalt vis.

– Det er avgjørende hva de politisk ansvarlige bestemmer, men vi vil være klar til å starte 9. mai, sier Seifert, som legger til at han dog ikke tror det er realistisk at matchene starter opp igjen så kjapt.

DFL-sjefen advarer samtidig om at det vil ha uopprettelige konsekvenser for klubbene hvis sesongen avsluttes uten å ferdigspilles.

Slik vil Tyskland komme i gang med kamper: Maks 213 personer får slippe inn på stadionene (spillere, støtteapparat og nødvendig personell)

Ytterligere 109 personer kan bidra til arrangementet utenfor arenaene

Ingen vanlige publikummere blir tillatt

Spillerne testes før hver kamp (vil trenge rundt 20.000 tester totalt)

Klubbene må følge strenge hygienekrav

Hvis coronasituasjonen i Tyskland forverrer seg, vil fotballen slutte å spille kamper Vis mer

20.000 tester

Planen til DFL inneholder instrukser om strenge hygienekrav og et ufravikelig testregime. På kampdag vil for eksempel arenaene deles opp i soner. Totalt 213 personer kan være inne på arenaen og 109 kan jobbe utenfor stadion, ifølge DFL-konseptet.

En endelig avklaring kommer trolig 30. april. Da skal lederne for Tysklands 16 delstater i et møte med regjeringen, hvor det kan bli gitt grønt lys for kamper. DFL skal ha anslått at fotballen vil trenge rundt 20.000 tester for å fullføre Bundesliga og 2. Bundesliga.

– Ifølge de siste undersøkelsene er det foreløpig 640.000 tester tilgjengelig per uke. Det tilsvarer en økning i den daglige kapasiteten på mer enn 300 prosent over de fem siste ukene. DFL-konseptet som for tiden diskuteres, krever mindre enn 0,5 prosent av den nåværende testkapasiteten, opplyser DFL.

– I tillegg: Ifølge ALM (Accredited Laboratories in Medicine) blir den eksisterende kapasiteten ikke brukt opp. Men det er også helt klart: Hvis fremtidig utvikling – for eksempel at det kommer en ny bølge med coronainfeksjoner – vil selvfølgelig ikke DFL gjøre noe som går utover tilbudet til befolkningen.

KEEPERSTJERNE: Rune Almenning Jarstein redder her Romanis straffe under Norges bortekamp i Bucuresti i oktober i EM-kvalifiseringen. I hverdagen spiller nordmannen for Hertha Berlin. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Risikerer konkurser

Ifølge en intern DFL-rapport, har det blitt hevdet at 13 av 36 klubber på Tysklands to øverste nivåer ikke ville være i stand til å møte sine økonomiske forpliktelser i løpet av mai eller juni hvis seriespillet ikke startet igjen snart.

Det gjenstår nøyaktig en fjerdedel av sesongen (ni runder), og tyske TV-rettighetshavere har foreløpig ikke betalt ut beløpene for den siste perioden, skriver BBC.

Seifert forteller imidlertid at partene nå har kommet til en enighet som gjør at klubbene er sikret likviditet ut juni - men klubbene må betale pengene tilbake hvis sesongen blir kansellert.

– Vi ønsker ikke at en økonomisk krise skal føre til strukturelle brudd, som kan være uopprettelig og endre tysk profesjonell fotball slik vi kjenner den, har DFL uttalt i en pressemelding.

Kritikere av den mulige oppstarten av fotballen i Tyskland har hevdet at det vil være umoralsk og at det kun dreier seg om nettopp penger.

UNION-SPILLER: Julian Ryerson er en del av Bundesliga-laget Union Berlin. Her er sørlendingen i kamp mot Frankfurts Evan Obite N'Dicka før sesongen ble avbrutt. Foto: Uwe Anspach, DPA

Forbudt med publikum

I Norge åpnet som kjent barnehager denne uken. På mandag vil også norske 1. – 4.-klassinger kunne gå på skolen. I Tyskland har de derimot bestemt seg for å vente en uke ekstra før elevene kan vende tilbake – til mandag 4. mai.

Forbundskansler Angela Merkel og hennes regjering har også besluttet at alle folkerike arrangement er forbudt frem til 31. august.

Det innebærer at ingen fotballkamper vil kunne avvikles med publikum på tribunene, noe Den tyske ligaforeningen er innforstått med.

Norge er representert i Tyskland med typer som Erling Braut Haaland (Dortmund), Rune Almenning Jarstein (Hertha), Per Ciljan Skjelbred (Hertha), Julian Ryerson (Union Berlin), Håvard Nordtveit (Hoffenheim), Leo Østigård (St. Pauli), Håvard Nielsen (Greuther Fürth), Thomas Rekdal (Mainz), Sander Christiansen (Mönchengladbach) og Noah Holm (RB Leipzig).

Publisert: 23.04.20 kl. 15:09

