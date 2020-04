SPANSKE FAVORITTER: Spanske medier liker å skrive om Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, her på landslagstrening i september 2019. Foto: Tore Meek / NTB scanpix, Faksimile / Marca og AS

Derfor dyrkes Ødegaard og Haaland i Spania: – Enorm interesse

Spanske sportsaviser livnærer seg med jevne mellomrom på to norske stortalenter i mangelen på aktiv idrett å skrive om.

Fredag pryder Erling Braut Haaland (19) forsiden av As, Spanias nest største sportsavis, i forbindelse med et intervju der RB Salzburg-sportsdirektør Christoph Freund spår at han blir «tiårets beste angriper».

Samme dag handler forsiden til Marca, Spanias største sportsavis, om at den nære fremtiden til utlånte Martin Ødegaard (21) i Real Madrid avhenger av om 2018s Ballon d’Or-vinner Luka Modric fortsetter et år til i klubben eller ikke.

Det er ikke første gang denne måneden at Norges to stjerneskudd preger spanske aviskiosker.

Den 5. april var Ødegaard på forsiden av As, som et av eksemplene på Real Madrids fruktbare strategi om å signere tenåringer. Tre dager senere var Haaland én av fire spillere på forsiden av samme avis sammen med Paul Pogba, Neymar og Lautaro Martínez.

Den 10. april var Haaland på forsiden av Marca, som skrev om Real Madrids interesse for Borussia Dortmund-spissen. Dagen etter ble Ødegaard hyllet på forsiden av samme avis.

To dager etter det igjen, den 13. april, delte Haaland forsiden av Marca med Kylian Mbappé: «Haaland og deretter Mbappé», lød tittelen på saken om Real Madrids planer for å forsterke angrepet i årene som kommer.

Og den 17. april handlet forsiden av As igjen om Haaland i forbindelse med en sak der det ble hevdet at Real Madrid har en fordel i jakten på storscoreren fordi president Florentino Pérez angivelig har gode forbindelser til Borussia Dortmund.

– Det som er viktig å huske, og jeg ønsker ikke å høres nedlatende ut, er at vi er inne i en tung periode uten treninger eller kamper, og vi må likevel fortsette å selge aviser, sier den spanske journalisten Miguel Ángel Díaz, som følger Real Madrid for Cadena COPE.



















24. APRIL: «Blir tiårets beste angriper», sier RB Salzburg-direktør Christoph Freund.

– Det er enorm interesse for dem, men at det har blitt så mange forsider, skyldes også at det ikke er noen aktiv idrett å skrive om, sier Miguel Ángel Lara, som har jobbet i avisen Marca i 24 år.

– Leserne er fascinert over både Ødegaard og Haaland fordi de er unge og kan være mulige nye fjes i Real Madrid, særlig ettersom det er lenge siden klubben har hentet inn en spiller som har forandret ting, sier Lara.

As-journalist Carlos Forjanés mener Haaland og Ødegaard er to av de mest «salgbare» spillerne i Madrid-baserte aviser etter Paul Pogba og Kylian Mbappé, to franske stjerner som over lengre tid har blitt koblet til storklubben.

Han påpeker at det også har vært stort fokus på Rennes-fenomenet Eduardo Camavinga (17), som skal være aktuell for Zinédine Zidanes lag.

– Interessen for Ødegaard er enorm fordi han har vært det store gjennombruddet i La Liga, og fordi det er en spiller man har lengtet etter å se i aksjon i Spania, sier Forjanés.

– Når det kommer til Erling, så må du være blind for ikke å være oppmerksom på ham. Han er en naturkraft og en veldig oppsiktsvekkende angriper, fortsetter journalisten.

Miguel Ángel Díaz mener at Ødegaard «aldri har vært nærmere» et gjennombrudd på Real Madrids førstelag. Journalistene er samstemte om å tro at drammenseren vil være etablert på laget innen slutten av 2021.

Díaz mener at koblingene til Haaland også er naturlige ettersom Real Madrid sliter med å finne en etterfølger for den aldrende Karim Benzema (32), men han tror ikke den tidligere Molde-spilleren vil være aktuell for en overgang før tidligst i januar neste år.

– Tror dere vi får se Ødegaard og Haaland sammen i Real Madrid i fremtiden?

− Det kan ikke utelukkes, sier Díaz.

– Det er mulig at de kan spille sammen i Madrid. Ødegaard kommer garantert denne sommeren eller neste. Haaland må man nok vente litt på og se om han klarer å følge opp gjennombruddet i Dortmund, men alt tyder på det, sier Lara.

– Det er vanskelig å si. Haaland er het og Benzema har fornyet kontrakten til 2022. Det kommer an på om Erling har tålmodighet og evnen til å takle presset om å etterfølge Benzema. Å være spissen til Real Madrid er en av verdens vanskeligste jobber, sier Forjanés.

