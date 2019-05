SORRY, FOLKS! Ole Gunnar Solskjær var borte hos Uniteds trofaste supportere, men selv blant dem kunne man merke fortvilelsen etter bare 1–1 mot Huddersfield. Foto: PETER POWELL / X06528

Fiaskoen er komplett – men det er ikke Solskjærs skyld

Med armene hevet ba Ole Gunnar Solskjær supporterne om unnskyldning igjen. Hans oppgitte ansiktsuttrykk blir et bilde på Manchester Uniteds totale sammenbrud denne våren.

Det er urettferdig. Havariet er ikke Solskjærs skyld.

Det er ikke mulig å mene at han er grunnen til United har havnet i gjørma, selv om det er mulig å mene at den norske manageren ikke har kraften som skal til for å få United opp derfra.

Et herlig eventyr i snaut tre måneder ble avsluttet med et åtte uker langt mareritt. Nå fremstår det som en gåte at Manchester United vil være Premier Leagues tredje beste lag i de 21 serierundene Solskjær har hatt ansvaret, men det er et bevis på at han har levert resultater over forventning. Tross alt.

Etter «mirakelet i Paris» er det spilt 11 kamper: To seire, to uavgjort, syv tap. 1–1 borte mot Huddersfield gjør fiaskoavslutningen komplett.

Drømmen om Champions League neste sesong er over, men Manchester Uniteds problemer handler ikke om hvilken europacup laget skal delta i.

Dette er en klubb og en merkevare som har rygg til å klare seg uten Champions League-inntektene, selv om det må bekymre at det skjer for andre gang på tre sesonger. Før det hadde United vært med hver eneste gang siden 1996/97.

Med seier hjemme mot nedrykksklare Cardiff i den siste kampen vil United ende på 69 poeng. Snittet i de siste fem sesongene er på nøyaktig 70. Avstanden opp til ligamesteren er over 20 poeng i snitt pr. sesong, tall som forteller det meste om hvor Manchester United befinner seg.

Klubben har lenge fremstått uten sportslig styring, uten sportslig ledelse. Alex Ferguson bestemte alt, etter at han ble borte ble det kaotisk, den langsiktige tankegangen mangler og nå fremstår det mer åpenbart enn noen gang at det trengs en sportsdirektør som har full oversikt over markedet.

United har handlet for rundt åtte milliarder kroner siden Ferguson ga seg i 2013, men det er vanskelig å se noen tråd og knapt noen av investeringene kan kalles en stor suksess.

Det er stort sett blitt kjøpt spillere med store navn, dyrt, sjelden spillere som kan få store navn, som for eksempel Liverpools Andy Robertson (85 millioner kroner fra Hull) og Joe Gomez (45 millioner fra Charlton), eller Manchester Citys Oleksandr Zintsjenko, hentet for 20 millioner som 19-åring fra russiske Ufa.

I United-styret sitter 12 mann, seks av dem bærer samme navn: Avram Glazer (58), Joel Glazer (51), Kevin Glazer (56), Bryan Glazer (54), Darcie Glazer Kassewitz (50) og Edward Glazer (48). Til sammen eier de seks søsknene 97 prosent av aksjene i klubben.

De holder til i USA, United er ren business for dem og den businessen er fortsatt god. Når heller ingen av de seks øvrige i styret har særlig fotballbakgrunn, bør det ringe noen alarmklokker, men siden de har solid økonomisk bakgrunn, og milliardene renner inn, er det ingen som har brydd seg om den ulyden.

IDYLLISK TID: Ole Gunnar Solskjær avbildes sammen med styremedlemmene Cliff Baty (med telefonen) og Avram Glazer, dagen før møtet med PSG i Paris. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det ropes om elendig innsats og arrogante spillere når det skal forklares hvorfor United har ramlet sammen. Det er sikkert en del av helheten, det kan selvsagt løpes mer, men aldri i livet om det er hovedproblemet. Dette handler mest om en stall som ikke er god nok, og spillere som ikke helt vet hva de skal utføre. Hva er den offensive planen?

Tilsynelatende vet ingen hva medspillerne tenker før pasningen er slått, og da er det gjerne for sent.

Det siste har manageren ansvaret for, men Solskjær fortjener å få tid til å bygge opp noe eget før han bedømmes skikkelig.

Men det er litt skremmende at han, for eksempel, mener at teknisk begrensede Phil Jones skal ha en rolle i mange år fremover. «Phil vet hva som kreves for å være en Manchester United-spiller», var begrunnelsen da Jones fikk kontrakten forlenget frem til sommeren 2023. Det er mulig han vet det, men det er nok ikke et United som vinner ligaen eller blir best i Europa igjen.

Under Solskjær har også Anthony Martial skrevet under frem til 2023, selv om hans prestasjoner er svært ujevne og det sjelden ser ut som han lyst til å være på banen.

USYNLIG: Paul Pogba har ikke vist seg frem fra sin beste side på lang tid. Etter møtet med Alex Pritchard og Huddersfield gjemte han hodet under drakten. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Solskjær må få satt sammen et lag som kan skape et eget etablert grunnspill, selv mot svake Huddersfield var det totalt fraværende.

På fredagens pressekonferanse virket ikke Solskjær helt sikker på hvilken spillestil hans fremtidige United skal bygges rundt, men han pekte på at andre klubber har trengt to eller tre år på å bli ferdig samkjørte:

«Som manager vet man at jo mer tid man har til å jobbe med samhandlingen, desto bedre blir det. Da er man et steg foran hele tiden, istedenfor, som det er akkurat nå, at vi forholder oss litt mye til det motstanderen gjør. Vi ønsker å finne et system vi er komfortable med, både med og uten ballen.»

Det er knapt nok en eneste spiller man føler at United absolutt ikke kan miste. Det nærmeste er kanskje Ander Herrera, ikke fordi han skal bære laget, men fordi han er en pådriver som også gjør de rundt seg bedre, men Herrera er misfornøyd med lønnen og på vei til PSG.

Solskjærs lag skriker etter ledere. De to beste i den første tiden, Marcus Rashford og Paul Pogba, har mistet det meste, og det var ganske betegnende at Rashford misbrukte en kjempesjanse og Paul Pogba traff undersiden av tverrliggeren mot Huddersfield. Pogba ser ut som en spiller som er på vei bort.

Alexis Sánchez var tilbake, løp, prøvde og var ikke helt krise, men det han har levert på halvannet år, med den lønnen, er fullstendig krise, akkurat nå er han trolig den verste investeringen United noen gang har gjort.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Ole Gunnar Solskjær har kontrakt i tre år til, men må nok ganske raskt bevise at han klarer å bringe laget videre, for United er en stresset klubb. På den ene siden er det ikke tid til å bygge opp noe over tid, på den andre siden er dét den eneste muligheten.

Men dersom noen går rundt i troen på at Manchester United kan kjempe om ligagullet allerede neste sesong, er det bare å si «glem det» med en gang.

Det hadde heller ikke Pep Guardiola eller Jürgen Klopp greid.

PS! Ole Gunnar Solskjær har ledet Manchester United i 28 kamper. Det har gitt 16 seire, fire uavgjort og åtte tap.

