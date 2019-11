GULLGUTTEN: Mason Greenwood (t.h.) regnes som Manchester Uniteds største talent, men har ikke fått tillit fra start av Ole Gunnar Solskjær i Premier League denne sesongen. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Solskjær advarer supertalent: – Han vet hvorfor

MANCHESTER (VG) Fansen skriker etter å få se Mason Greenwood (18) fra start i Premier League, men Ole Gunnar Solskjær (46) antyder at juvelens prestasjoner på trening ikke har vært gode nok til å rettferdiggjøre en plass.

18-åringen har utmerket seg stort de få gangene han har fått sjansen fra start denne sesongen: På kun fire kamper fra start, tre i Europa League og én i ligacupen, har spissen scoret tre mål – senest i 3–0-seieren over Partizan torsdag kveld.

Det har ført til at både fans og eksperter har bedt om at Greenwood burde starte også i Premier League, der United har slitt med å være effektive i angrepsspillet, med kun 13 scorede mål etter 11 runder.

Men Solskjær forteller at det ikke har vært så lett som det ser ut for unggutten å tilpasse seg overgangen fra United-akademiet til førstelaget, og sender en advarsel om at han må prestere enda bedre på trening dersom han skal bli aktuell fra start i de viktige Premier League-kampene.

– Hvis han virkelig hadde satt sitt spor på trening hver eneste dag og vært det beste alternativet, så hadde han spilt hver eneste kamp, men som unggutt forventer man at det er opp- og nedturer, og Mason har hatt noen nedturer. Men jeg tror han er på vei opp igjen, sier Solskjær etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

Nylig har han flyttet Greenwood ned på reservelaget i kamper mot Stokes U23-lag og Doncaster, et virkemiddel som blir tolket som et forsøk på en vekker for unggutten.

En engelsk journalist brukte torsdag kveld Erling Braut Haalands prestasjoner i Champions League som eksempel da han spurte Solskjær om det ikke er fristende å la et stortalent som Greenwood spille mye oftere.

- Jo, selvfølgelig. Mason kommer til å få en veldig god karriere, men noen ganger er det ikke riktig å spille med ham. Han vet hvorfor han ikke har spilt så mye, sier Solskjær og fortsetter:

– Vi tar tiden til hjelp med ham. Det har selvfølgelig vært en vanskelig periode med Anthony (Martial) borte, men det var heller ikke riktig å legge all vektene på skuldrene til Mason. Jeg mener vi finner riktig balanse for når vi skal bruke ham, og når han skal hvile.

- Han trenger å lære seg voksenfotball, for han kom fra juniorlaget i fjor, og nå trener han med A-laget hver dag. Du kan ikke bare slå den knappen av og på. Du må levere hver dag hvis du skal bli akseptert i en gruppe som dette, sier Solskjær.

Han er en stor beundrer av Greenwoods ferdigheter som avslutter, som unggutten igjen viste da han sendte Manchester United i ledelsen mot Partizan på Old Trafford torsdag kveld, med en smart avslutning som tok keeperen på sengen.

På spørsmål fra VG om hvordan han som en ekspert på avslutninger vurderer Greenwoods kvaliteter på dette området, svarer Solskjær:

– Han er veldig behersket når han avslutter. Det er bare sånn han gjør det, det kommer naturlig for ham. Høyre eller venstre, jeg tror fortsatt ikke han vet hvilken fot han er sterkest med, noe som er veldig vanskelig for forsvarere å forsvare seg mot. Han trener på avslutninger, jeg kan se det hver dag, men det som er bra, er at han kan gjøre det på Old Trafford foran fulle tribuner. Han lar seg ikke skremme av anledningen. Han avslutter på samme måte enten det er i en cupfinale eller i parken med vennene sine.

– Eller i Premier League?

– Eller i Premier League, svarer Solskjær med et blunk, vel vitende om at pressen nærmest kommer til å kreve å få se 18-åringen i hjemmekampen mot Brighton på søndag.

