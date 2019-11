ROOOOOLIG: Erling Braut Haaland er ordknapp i møte med media og har så langt forholdt seg taus om alle spekulasjonene. Foto: GEPA pictures/ A. Baldassarre

Tysk avis: Haaland kan «kuppes» for 300 mill. kroner

Knapt en storklubb er utelatt fra ryktespekulasjonene rundt 19 år gamle Erling Braut Haaland fra Jæren. Normalt ville etterspørselen medført en markant høyere prislapp, men Sport Bild mener den allerede er satt.

Markedsverdien til Erling Braut Haaland (19) har skutt til himmels siden han sesongåpnet med hat trick mot Parndorf. Fire måneder – og fire hat trick – senere fleipet han om en prislapp på svimlende 600 millioner kroner i et intervju med Sky. Nå mener den tyske avisen Sport Bild at han vil være tilgjengelig for «halv pris».

Det er i den nyeste utgaven, datert 20. november, det hevdes at kontrakten hans med Red Bull Salzburg inneholder en utkjøpsklausul, som gjør at han kan forlate Salzburg for 30 millioner euro sommeren 2020. Det tilsvarer like i overkant av 300 millioner kroner etter dagens kurs.

Prislappen er høy, men ikke høyere enn den burde være, skal man tro tyske Transfermarkt. Nettstedet spesialiserer seg på overganger og spillerstatistikk, og så seg tidlig i november nødt til å oppjustere markedsverdien til Haaland – fra 12 millioner euro til 30 millioner euro. Normalt gjøres slike justeringer liga for liga på halvårlig basis, men for nordmannen ble det for gjort et førstegangsunntak.

Grunnen skal hovedsakelig være prestasjonene i Champions League, der han er toppscorer med syv mål etter fire kamper. Totalt har det blitt 26 mål på 18 kamper denne sesongen – som alle kan ses her:

Linkes til Leipzig

Haalands prestasjoner har medført hyllest fra Liverpool-trener Jürgen Klopp, og skal ha gjort ham aktuell for storklubber som Real Madrid, Barcelona og Manchester United. Men det er fortsatt mulig at Haalands neste trinn på karrierestegen blir et mellomsteg, der han kan samle spilletid og erfaring, slik Naby Keïta gjorde i RB Leipzig før han dro til Liverpool.

– Vi har god erfaring med spillere som har kommet til oss fra Salzburg. Det er sannsynligvis ikke umulig med Haaland, sier Leipzigs svenske stjerne, Emil Forsberg, til Sport Bild.

RB Leipzig og RB Salzburg tok administrative grep for å skille seg fra hverandre for noen år siden. UEFA krevde at de ikke kunne overføre mer enn tre spillere i året og at overgangene måtte skje gjennomføres etter markedspris. Normalt sett ville ikke Leipzig kunne kastet seg med i en budrunde med de virkelige tungvekterne, men den angivelige klausulen etterlater dem en sjanse. Og det er flere ting som taler for:

17 spillere har tatt veien fra Salzburg til Leipzig siden 2011 (se faktaboks).

Fem av de elleve mest brukte spillerne i Leipzig-elleveren i 2019/20-sesongen har Salzburg-bakgrunn.

Leipzigs toppscorer, Timo Werner, ryktes stadig til Bayern München og skal ha en utkjøpsklausul på rundt 60 millioner euro.

Leipzigs spillestil ligner den i Salzburg, noe som både passer Haaland og vil kunne kutte i tilpasningstiden.

Alf-Inge Håland, far og leder for teamet rundt 19-åringen, skal allerede ha besøkt den østtyske klubben.

Fra RB Salzburg til RB Leipzig (17) 2019: Hannes Wolf 2018: Amadou Haidara 2017: Konrad Laimer 2016: Naby Keïta (nå Liverpool), Dayot Upamecano, Bernardo (nå Brighton), Benno Schmitz (nå Köln) 2015: Stefan Ilsanker, Marcel Sabitzer, Peter Gulacsi, Nils Quaschner (nå Arminia Bielefeld) 2014: Stefan Hierländer (nå Sturm Graz), Yordy Reyna (nå Vancouver Whitecaps), Thamas Dähne (nå Wisła Płock), Rodnei (lagt opp) 2013: Georg Teigl (nå Augsburg) 2011: Roman Wallner (lagt opp)

Alf-Inge Håland har ikke besvart VGs henvendelser.

Publisert: 21.11.19 kl. 05:26

