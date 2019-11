Sitter trygt: Lars Arne Nilsen (t.v.) var fornøyd etter at Daouda Bamba (t.h.) sikret tre poeng fredag. Foto: Marit Hommedal

Lars Arne Nilsen etter motgangen: – Jeg har ikke vært redd for jobben min

BERGEN (VG) Fredag formiddag gikk daglig leder i Brann, Vibeke Johannessen, ut og garanterte for at Lars Arne Nilsen er trener i klubben også i 2020. Noen timer senere tok bergenserne sin første trepoenger på 68 dager.

Mathias Fløtaker

Nå nettopp







I et intervju med Eurosport fredag hevder Johannessen at Nilsens posisjon som Brann-trener ikke er diskutert og garanterer samtidig at han trener laget også neste sesong. Det kommer ikke som noen stor overraskelse på Nilsen, til tross for at han innrømmer at det har vært en vanskelig sesong.

– Vi snakker jo sammen jevnt og trutt gjennom hele sesongen. Jeg har ikke vært redd for at jobben min er truet, men det er klart at det blir vanskelig dersom alt går galt, forteller treneren til VG etter endelig å ha sett laget hans ta tre poeng igjen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Til tross for sporadiske rop blant Brann-supportere om at Nilsen burde forlate klubben etter 0–1 mot Vålerenga, bedyrer rødtrøyenes midtbanespiller, Fredrik Haugen, at det ikke har vært et tema i spillergruppa.

– Nei, vi tenker kun på de siste kampene nå. Vi skal ha fokus på å vinne tilbake publikum før vi tar ferie. Lars Arnes rolle blir ikke pratet om i garderoben.

Fredag ble Daouda Bamba matchvinner for Brann mot Odd:

– Vi tar evalueringen etterhvert

Før fredagens kamp hadde Brann kun scoret to mål og tatt fem poeng siden 3–1-seieren mot Lillestrøm 1. september. Nilsen, som var meget fornøyd med hva han så av spillerne sine i 1–0-seieren mot Odd, er trygg på at Brann-styret ser bak resultatene i sin vurdering.

– Heldigvis klarer de fleste å se bak resultatene og være oppmerksom på de utfordringene vi har hatt. Det har vært skader på viktige spillere og en litt vond sesong. Vi tar evalueringen etterhvert.

les også Etterlengtet Brann-seier mot Odd: – Rett og slett en veldig god kamp

De tre poengene var svært kjærkomne for en Brann-trener, som for første gang opplever motgang i klubben. Med 8.693 solgte billetter, men et langt lavere tilskuertall i realiteten, mener Nilsen de siste kampene er viktig for entusiasmen inn mot 2020.

– Dette var ekstremt viktig for oss og det måtte skje nå ettersom det bare er to kamper igjen av sesongen. Dette blir viktig inn mot det vi skal gjøre i vinter. Det er en veldig revansjelysten gjeng både på og utenfor banen - egentlig hele klubben. Vi skal tilbake, sier han kontant.

Motivert: Fredrik Haugen (t.v.) håper å tenne entusiasmen i Brann-publikummet før neste sesong. Foto: Marit Hommedal

Sesongen er ikke over

Med 38 poeng befinner Brann seg i ingenmannsland på tabellen. Men både Nilsen og Fredrik Haugen er tydelig på at de har alt å spille for resten av sesongen.

– Mange hevdet at sesongen var over, men det er den overhodet ikke. Det er viktig å vinne tilbake tilliten blant supporterne og det er helt riktig som Freddy (Fredrik Haugen, red.anm.) sa etter kampen sist. Vi har fokusert mye på det på feltet og i spillermøter de siste ukene. Vi må ut å bevise at vi kan spille god fotball igjen.

les også Så sjelden er Torgeir Børvens prestasjon

Haugen, som har slitt med skader store deler av sesongen, har vært toneangivende de siste kampene og håper fredagens seier kan bidra til økt entusiasme.

– Vi må bare spille god fotball og vise at vi duger. I dag skaper vi masse sjanser og burde vunnet med enda flere mål. Når man ikke vinner på syv kamper, så er det på grensen til flaut. Det ekstra deilig å vinne i kveld, sier Haugen og fortsetter.

– Om dette er nok må nesten publikum svare på. Vi vet at vi har gode supportere og de som møter opp støtter oss hundre prosent. Så må vi prøve å få med oss alle, avslutter midtbanespilleren som ble kåret til banens beste av VG.

Publisert: 09.11.19 kl. 08:49







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 27 18 5 4 60 – 27 33 59 2 Bodø/Glimt 27 14 9 4 57 – 37 20 51 3 Odd 28 14 7 7 42 – 35 7 49 4 Rosenborg 27 12 9 6 45 – 35 10 45 5 Viking 27 12 7 8 48 – 38 10 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om