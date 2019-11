FRUSTRERT: Rosenborg-trener Eirik Horneland etter 3–3 på Marienlyst fredag kveld. Foto: Berit Roald

Horneland mener det er en «fotballskandale» om Europa-spill ryker

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Rosenborg 3-3) Pål André Helland (29) mener «skandale» er et dekkende begrep hvis Rosenborg ikke spiller i Europa neste år. Trener Eirik Horneland (44) er også brutalt ærlig i sin vurdering.

Nå nettopp







– Det blir en liten skandale for en klubb av Rosenborgs kaliber. Spesielt med det utgangspunktet som har vært her. Nå må vi ofre alt slik at det ikke skjer, sier Pål André Helland til VG.

Rosenborg må passere Odd eller Bodø/Glimt for å spille i Europa neste år. For øyeblikket er det ett poeng opp til Odd, mens det er hele fem til Glimt. Dessuten: Rosenborg har spilt én kamp mer enn de to klubbene.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Folk skal få si hva de mener. Klarer vi ikke Europa, så har vi vært for dårlige. Da fortjener vi ikke mer, vurderer keeper André Hansen.

RBK har følgende kamper igjen: Bodø/Glimt (h), Viking (b) og Ranheim (h). Odd, som ligger på plassen over Rosenborg, har Mjøndalen (h), Brann (b), Tromsø (h) og Haugesund (b) igjen.

Ordkrigen som aldri tar slutt:

– Vi har bare én mulighet, og det er å vinne de tre siste kampene og ta ni poeng, vurderer Rosenborg-trener Eirik Horneland.

Han tilføyer:

– Rosenborg skal kvalifisere seg for Europa hvert år.

les også Helland svarer Keita: – Han er sjarmerende som alltid, han

– Støtter du Helland som kaller det en liten skandale om dere ikke klarer det?

– Hvis vi snakker om en fotballskandale, så er det det. Det er langt fra godt nok, men la oss se om vi kan vinne de tre siste kampene og fikse det, sier Horneland, som beskriver 3-3-oppgjøret mot Strømsgodset som «en kamp ute av kontroll».

– Hvorfor blir det slik?

– Det er to lag som må vinne, og jeg synes at vi håndterer forsvarsspillet for dårlig.

Se høydepunktene og døm selv:

André Hansen oppsummerer Strømsgodset-oppgjøret med ett ord: «Kaos».

– Er det frustrerende?

– Orker man å bli frustrert da? Det er andre kamper man har hatt større grunn til å bli frustrert. Denne kampen viser at vi har noe å jobbe med til neste år. Det blir kaos. Vi styrere ikke kampene nok.

– Har du sluttet å bli frustrert?

– Det er perioder der jeg har vært ekstremt frustrert, men da er det slitsomt å få hverdagen til å gå rundt. Man bryr seg jo. Jeg er ikke likegyldig, men jeg orker ikke å bli frustrert hver gang.

Publisert: 01.11.19 kl. 23:24







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 26 17 5 4 58 – 27 31 56 2 Bodø/Glimt 26 14 8 4 55 – 35 20 50 3 Odd 26 13 7 6 39 – 32 7 46 4 Rosenborg 27 12 9 6 45 – 35 10 45 5 Viking 26 11 7 8 45 – 38 7 40 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om