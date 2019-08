SKILLER LAG: Alexis Sánchez (t.h.) er på vei til Inter. Foto: OLI SCARFF / AFP

Solskjær sender Alexis Sánchez på lån til Inter

MANCHESTER (VG) Nok en Manchester United-spiller er på vei til den italienske storklubben Inter.

Etter at Romelu Lukaku tidligere i august ble solgt til Inter, ser hans tidligere lagkamerat Alexis Sánchez ut til å følge etter.

VG sitter på samme informasjon som flere britiske medier: Manchester United og Inter er enige om en låneavtale for 30-åringen ut sesongen.

Avtalen inneholder ingen klausul om permanent overgang.

Sánchez er Premier Leagues best betalte spiller. Enkelte britiske medier hevder at Manchester United betaler en del av spillerens lønn mens han er på lån i Inter. VG får opplyst at «begge parter er fornøyd».

Ole Gunnar Solskjær fikk spørsmål om Sánchez’ fremtid etter lørdagens 1–2-tap mot Crystal Palace.

– Alexis er en kvalitetsspiller. Vi har ikke mange muligheter på topp. Hvis det kommer et tilbud som er bra nok for klubben og ham, så drar han kanskje. Hvis ikke er han fremdeles vår spiller, sa nordmannen.

Publisert: 28.08.19 kl. 00:05 Oppdatert: 28.08.19 kl. 00:20







Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 3 3 0 0 9 – 3 6 9 2 Manchester City 3 2 1 0 10 – 3 7 7 3 Arsenal 3 2 0 1 4 – 4 0 6 4 Leicester City 3 1 2 0 3 – 2 1 5 5 Manchester United 3 1 1 1 6 – 3 3 4 6 Burnley 3 1 1 1 5 – 3 2 4 7 Tottenham Hotspur 3 1 1 1 5 – 4 1 4 8 Brighton & Hove Albion 3 1 1 1 4 – 3 1 4 9 Sheffield United 3 1 1 1 3 – 3 0 4 10 Crystal Palace 3 1 1 1 2 – 2 0 4 11 AFC Bournemouth 3 1 1 1 4 – 5 -1 4 12 Everton 3 1 1 1 1 – 2 -1 4 13 Chelsea 3 1 1 1 4 – 7 -3 4 13 West Ham United 3 1 1 1 4 – 7 -3 4 15 Wolverhampton Wanderers 3 0 3 0 2 – 2 0 3 16 Aston Villa 3 1 0 2 4 – 5 -1 3 17 Norwich City 3 1 0 2 6 – 8 -2 3 18 Southampton 3 1 0 2 3 – 5 -2 3 19 Newcastle United 3 1 0 2 2 – 4 -2 3 20 Watford 3 0 0 3 1 – 7 -6 0 Plassering Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk Se mer statistikk for Premier League på VG Live.