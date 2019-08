Samuel Adegbenro har igjen vist seg skikkelig frem internasjonalt. Hvor lenge får Rosenborg beholde juvelen? Foto: Bjørn S. Delebekk

Rosenborgs europeiske reise: X-faktoren skaper hodebry

Rosenborg-ledelsen kan fort stå overfor litt av et dilemma hva gjelder fenomenet Samuel Adegbenro.

Dersom marginene hadde vært på norsk side, for eksempel da Vegar Eggen Hedenstad fyrte løs rett før pause, hadde en startbonus nær 150 millioner kroner tikket inn til Rosenborg.

Champions League-deltagelsen ville deretter gitt 26 millioner per seier og 8 millioner for en uavgjort i gruppespillet, i tillegg til andre pengestrømmer inn til klubben.

I et slikt scenario ville neppe potensiell selvsvekkelse av den sportslige slagkraften overhodet stått på agendaen.

Alt hadde handlet om returen til den største scenen for første gang på 12 år. Men slik gikk det jo ikke.

Med europaligaspill blir det også gode penger til trønderne.

Men det er tross alt en enorm økonomisk forskjell på en «C» og en «E» som forbokstav. Differansen er nær 100 millioner kroner fra start, et gap som kan øke utover betraktelig i turneringene.

Da er spørsmålet hva Rosenborg gjør dersom større fisker har fått med seg det som har vært åpenbart en stund, og som virkelig utfoldet seg hjemme mot Dinamo Zagreb: At Samuel Adegbenro er en aldeles glitrende spiller, som skapt for de store utfordringene.

Etter at Champions League-drømmen ble knust av Amer Gojaks perle, fortalte Adegbenro om interesse fra Nederland og Tyrkia.

På banen kan den uforutsigbare 23-åringen vende hvilken vei som helst. Men eventuelle vendinger for selve karrieren ville han ikke si noe utdypende om. «Alt avhenger av Rosenborg», uttalte kvikkaskanten.

Og akkurat der kan kost-nytte-analysen bli vanskelig for klubbledelsen.

Selvsagt kan det dukke opp et bud på et nivå man bare ikke kan si nei til. Men hva om det kommer noe i en gråsone, der økonomi må veies opp mot sjansen til poengplukking i Europaligaen?

For om det er én ting som blir ekstremt tydelig når Eliteserien byttes ut med europeiske klubbkonkurranser, så er det at spillere med det lille ekstra er så ekstremt viktige når det spisser seg til.

Denne gangen var det Dinamo Zagreb som hadde prestasjonen som skilte seg mest avgjørende ut. Men akkurat som mot Ajax for et par år siden, viste Adegbenro det europeiske formatet som trengs for at en norsk klubb skal slå fra seg.

Den X-faktoren ønsker selvsagt Eirik Horneland å beholde. Med Adegbenro og Akintola på hver sin side av arbeidshesten Søderlund, har treneren funnet en offensiv form som funker.

Mer og mer ser vi hvordan kollektivet Rosenborg nå fungerer skikkelig igjen, men den individuelle spisskompetansen til Adegbenro er kanskje den aller viktigste enkeltkomponenten bak oppstandelsen.

Slik er det ingen selvfølge at det forblir.

Samuel Adegbenro har kontrakt på Lerkendal ut 2021. Dersom han fortsetter i det sporet vi har sett ham den siste tiden, vil det være svært overraskende om han blir kontraktstiden ut.

Kjøttvekten råder i internasjonal fotball, og det er det lite å gjøre noe med. Uansett hvor stas det er med noe ekstraordinært på et norsk klubblag.

Publisert: 28.08.19 kl. 18:33







