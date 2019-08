KJØPEGLAD: Sportssjef i Sarpsborg 08, Thomas Berntsen, har hentet «et kvart hundre» antall spillere på ett år. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Sarpsborg 08 har hentet 22 spillere på ett år: – Ser ekstremt brutalt ut

Den nordirske landslagsspissen Kyle Lafferty er klar for Sarpsborg 08. Siden august i fjor har tabelljumboen hentet hele 22 spillere.

– Når man ser antallet ser det ekstremt brutalt ut, men det har bare blitt sånn, sier sportssjef i klubben, Thomas Berntsen.

Skader på nøkkelspillere, salg av en håndfull og et par som ønsket å forlate klubben er mye av årsaken, ifølge Berntsen. Han understreker at denne listen inkluderer flere junior- og rekruttspillere.

– Det er ingen trær som vokser inn i himmelen, vi hviler ikke på laurbærene. Vi er en selgende klubb, vi har ikke midler til å hente spillere som har levert spill fast over tid. Derfor blir det sånn at vi henter spillere som kanskje ikke slår til, men det har gitt oss 130 millioner pluss, cupfinale og Europa League-gruppespill, sier han.

Disse har Sarpsborg 08 hentet siden august 2018 Jørgen Strand Larsen

Alexander Ruud Tveter (tilbake fra lån)

Jørgen Horn

Pablo Arboine

Ismaila Coulibaly

Sulayman Bojang

Aboubacar Konté

Lars-Jørgen Salvesen

Nicolai Næss

Sheldon Bateau

Wilmer Azofeifa

Aleksander Vasjutin

Jonathan Lindseth

Steffen Lie Skålevik

Mustafa Abdellaoue

Marko Pavelic

Lenny Nangis

Magnar Ødegaard

Bart Straalman

Mate Males

Alexandre Letellier

Kyle Lafferty *Tidligere ble det oppgitt 25 spillere, men dette inneholdt flere juniorspillere som ikke kan medregnes.

Nylig gikk nyhetsredaktøren i Sarpsborg Arbeiderblad, Petter Kalnes, hardt ut mot Berntsen. I en kommentar kaller han Berntsens optimistiske uttalelser tidligere i sesongen for «villedende markedsføring».

– Det er ikke min jobb å vurdere styrken på vår tropp for mediene, det er en jobb de må gjøre selv. Vi var jevnt over tippet på 3.-5. plass før sesongen og oddsen på oss før sesongen tilsvarte vel også en slik plassering. Men sesongen har jo gått slik den har gått, og vi er ydmyke med tanke på våre prestasjoner, skriver Berntsen i en oppfølgende SMS, etter å ha blitt konfrontert med Kalnes’ utsagn.

Nyhetsredaktøren skriver også i kommentaren at sportssjefen fremstår som lite ydmyk. Han beskriver ham som «høy og mørk».

– For sarpingene er ikke så dumme at vi tror på det Berntsen sier. Han gjør oss heller irritert. Og oppgitt, skriver Kalnes, og avslutter kommentaren på følgende vis:

– «Komiske Ali»-uttalelser hjelper absolutt ingenting nå!

– Folk er «drittlei»

Berntsen sier at de er opptatt av å snakke samme språk som tilhengerne i byen.

– Å gå i utakt med fansen er det siste vi vil. Det er det viktig at klubben snapper opp eventuelt. Uavhengig av om vi vinner eller taper de neste ti kampene, er vi i klubben avhengige av supporterne og samarbeidspartnerne. Den nære kritikken er mye viktigere enn det som blir skrevet i VG, for eksempel, sier han.

les også Sarpsborg ett år i nedrykksmodus: – Usikkerheten sprer seg

Berntsen understreker at han og klubben er «ekstremt ydmyke» for den situasjonen de er i.

– Vi forstår situasjonen vi er i. Vi vet at det er en stor sjanse for at dette kan gå galt, men vi beholder troen. Folk er vel drittlei av å høre på oss, og sikkert ikke interessert i å høre på forklaringene våre lenger. Vi har elleve kamper igjen. Vi har en kjempegod tropp og en god trener, sier Berntsen.

Sarpsborg 08 har hatt litt uflaks også:

Mener Lafferty er et kupp

Det ble et forsmedelig 1–2-tap mot bunnrivalen Strømsgodset i helgen. Første steg på veien for å snu den vonde trenden er hjemmekampen mot Viking til helgen.

Løsningen kan altså være en nordirsk spiss med 70 A-landskamper og 20 mål for Nord-Irland.

– Jeg er her for å score mål og jobbe knallhardt for laget, sier den nordirske nysigneringen til klubbens hjemmeside.

les også Rebellen Kyle Lafferty er nordirenes mest potente angrepsvåpen: Skjelt ut som «kvinneelsker ute av kontroll»

Berntsen avviser at det er snakk om et panikkjøp, og mener at det er sjelden norske klubber får tak i spillere av Laffertys kaliber, med mindre det har vært snakk om en langtidsskade eller liknende.

– En spiller med den CV-en får man ofte hvis han har vært skadet og ute av det en god stund, men han var involvert i rundt 40 kamper i fjor, sier Berntsen.

LANDSLAGSSPILLER: Kyle Lafferty er et kjent navn i den nordirske landslagstroppen, som står med 12 av 12 mulige poeng i EM-kvalifiseringen i gruppe med Tyskland, Nederland, Hviterussland og Estland. De har imidlertid til gode å møte Tyskland og Nederland. Foto: Steven Paston / PA Wire

Får kritikk for pengebruk

Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson er blant de som har uttrykt seg kritisk til mye av det Sarpsborg 08 har foretatt seg.

I sitt forhåndstips på Eurosport.no før sesongen beskrev han det Sarpsborg 08 drev med på overgangsvinduet som «russisk rulett».

Samtidig var østfoldingene uheldige med at Mate Males forsvant ut med en alvorlig skade i debuten.

På Twitter ytret fotballeksperten at Sarpsborg 08 må ha brukt mye penger, men Berntsen hevder at alt er under kontroll.

– Vi har ikke brukt mer penger enn det vi har fått inn i sommer. Alle kontraktene som er gitt i sommer er korte kontrakter ut sesongen eller med reduksjonsavtale, dersom det skulle gå galt, sier han.

Lars-Jørgen Salvesen mislyktes i S08, men straffet gamleklubben hardt:

