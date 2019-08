NØKKELMANN: Mathias Normann i treningskampen mellom Vålerenga og FC Rostov på Marbella Football Center i februar. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Lagerbäcks «funn» startet året på reservelaget: – Mentalt tøff i skallen

Mathias Normann (23) har siden januar gått fra reservelaget i Brighton til å bli en nøkkelspiller i Russland. Nå er han også på landslaget.

Tirsdag var han den store overraskelsen i Lars Lagerbäcks landslagstropp til kampene mot Malta og Sverige.

– Vi har latt oss imponere av hans reise de siste årene. Du må være mentalt tøff i skallen når du drar til Brighton, på utlån til Molde og tilbake igjen, før du drar til Rostov i Russland og ganske kjapt blir en viktig og etablert spiller på midtbanen, sier assistenttrener Per Joar Hansen.

23-åringen fra Svolvær i Lofoten måtte skikkelig i tenkeboksen da Rostov kom på banen i vinter. På det tidspunktet spilte Normann kamper for Brightons U23-lag. Men Mathias Normann gikk for det, og så langt har han lyktes godt.

– En annerledes type. Han tør å ta annerledes valg. Det er ingenting som kan slå ham ut. Han har taklet overgangen fra ungdomsfotball til voksenfotball veldig bra. Nå er han høyt rangert i Russland, sier spillerens agent Imad El Hammichi.

Lägerback imponert

Den tidligere Lofoten-, Bodø/Glimt-, Alta-, Brighton- og Molde-spilleren ble egentlig tatt ut til landskampene mot Romania og Færøyene i juni, men han måtte da melde forfall på grunn av en meniskoperasjon.

– Jeg har hatt flere etablerte spillere som har kommet til Russland, men han var jo ikke det. Han var reservelagsspiller i Brighton. Det har scoutet ham en stund, og han kommer rett inn og tar en startplass. Nå har han fått en sentral rolle i laget. Det imponerer meg, og det tyder på god psyke: At han tør å ta gå for det uten at han kan språket og sånne ting, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

TROPP-PRESENTASJON: Landslagssjef Lars Lagerbäck presenterer herrelandslagets tropp til EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige. Foto: Stian Lysberg Solum

«Perry» beskriver Normann slik:

– Han har en viktig rolle defensivt der han både balanserer midtbanen og arbeider på store områder. Han er tøff og aggressiv én mot én og er i tillegg flink til å spille fremover gjennom ledd, noe både jeg og Lars er veldig opptatt av.

