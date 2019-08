HETT: Det var over 30 grader da Mallorca tok imot Real Sociedad. Dermed måtte Martin Ødegaard bruke vannflaskene for det de var verdt. Foto: CATI CLADERA / EFE

Spansk ekspert slår alarm om Ødegaard-kamp: – En skam

MALLORCA (VG) På grunn av en endring i La Liga-programmet ble kampen mellom Mallorca og Real Sociedad spilt i stekende sol og over 30 grader søndag ettermiddag. – Galskap, sier spansk ekspert.

Martin Ødegaard ga sommerværet i Mallorca hard kamp om hvem som var hetest søndag ettermiddag.

Men mens nordmannen hylles for sin drømmedebut i Real Sociedad, kan man ikke si det samme om La Ligas avgjørelse om at oppgjøret på ferieøya skulle sparkes i gang klokken 17.00, mens solen stekte over den åpne stadion.

– Det er en skam at denne kampen blir spilt på dette tidspunktet, sier Mikel Recalde, som har ansvaret for Real Sociedad-dekningen for lokalavisen Noticias de Gipuzkoa, til VG.

I utgangspunktet skulle kampen ha avspark klokken 19.00. Da hadde temperaturen rukket å synke, og banen var i langt større grad skyggelagt. Men etter at La Liga besluttet at det ikke skal spilles mandagskamper denne sesongen, måtte de flytte Madrid-oppgjøret mellom Leganés og Atlético Madrid fra mandag kveld til søndag.

Atlético-kampen ble dermed satt til klokken 19.00 søndag, mens Real Sociedads bortekamp ble fremskjøvet til klokken 17.00. Det medførte at da Martin Ødegaard og de andre spillerne begynte kampen, viste gradestokken i Mallorca drøye 30 grader.

– Det er galskap. En dag kommer det til å skje noe galt, sier Recalde.

– Man kan ikke spille en kamp når det er mer enn 30 grader. Det setter helsen til Ødegaard og de andre på spill. I tillegg fører det til at spillerne ikke kan yte sitt beste, sier han etter oppgjøret som ble avgjort på følgende vis:

Ødegaard hadde riktignok krefter nok til å regissere og avslutte et praktangrep som sikret Real Sociedad seieren etter 83 minutter. Etter å ha blitt matchvinner innrømmer nordmannen at det var tøffe klimatiske forhold.

– Det var veldig varmt. Men det var faktisk verre mot Valencia, følte jeg, sikkert på grunn av luftfuktigheten eller noe sånn. Jeg følte det gikk bedre i dag, men det er litt rart de ikke la inn drikkepause når de gjorde det sist, sier Ødegaard til VG.

– Du opplever det ikke som helsefarlig?

– Jeg vet ikke om det var det. Jeg synes ikke det var det. Jeg synes det gikk greit, men det er klart det er varmt, sier 20-åringen.

Selv om det ikke var noen innlagte drikkepauser, utnyttet Ødegaard flere stopp i spillet til å løpe mot sidelinjen og be om en vannflaske.

Etter kampslutt flekket han av seg drakten og ga den til en Real Sociedad-supporter.

Publisert: 26.08.19 kl. 06:03