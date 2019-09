FREMTIDEN: 27 år gamle Joshua King (t.v.) er landslagets store stjerne. Spillerne til høyre, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Sander Berg, kan komme til å være det i fremtiden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

VGs landslagskommentator om svenskene: Forskjellen ligger i kulturen

Norge har tatt igjen Sverige i mange idretter de siste årene. Men fortsatt henger vi etter i ishockey – og i fotball. Det skyldes kulturen, tradisjoner, som står mye sterkere i Sverige enn i Norge.

Der Norge bytter type landslagssjef ofte, bytter svenskene bare landslagssjef. Og kjører på videre, med 4–4–2 og en inngrodd tro på egne ferdigheter.

Jeg vokste opp med «Åby» Ericsson, Ralf Edström og Bjørn Nordqvist på 1970-tallet. Sverige var i VM, Norge var hjemme. Sverige har deltatt i tolv VM- og seks EM-sluttspill. Norge har deltatt i tre VM- og ett EM-sluttspill.

18–4 til svenskene der altså. Og siden Norge sist deltok, i 2000, har svenskene vært i syv mesterskap (tre VM og fire EM).

De har vært i én finale og to semifinaler i VM – og én EM-semifinale. Norge har vært i åttedelsfinalen én gang (1998).

Svenskene hadde verdensstjerner i italiensk fotball (Gre-No-Li) før Norge hadde skjønt hva fotball var. Sverige hadde en trener i store europeiske klubber (Svennis) allerede på 1980-tallet. Norge fikk ikke en trener til en toppklubb i Europa før Ole Gunnar Solskjær fikk Manchester United i 2018 (og da mest på grunn av spillerkarrieren i klubben). Sverige har hatt lag i europeiske finaler (Malmö FF og IFK Göteborg), Norge fikk Rosenborg som lengst til kvartfinale i 1997.

GYLNE TIDER: RBK-trener Nils Arne Eggen gir «high ten» med Harald Martin Brattbak etter 2–0-seieren mot Real Madrid i Champions League i 1997. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det sier seg selv at kulturen er annerledes og så imponerende i Sverige.

Der danskene ser til Europa og ikke er fornøyd selv om Åge Hareide vinner dem landskamper, er svenskene nøkterne – og litt flinkere enn Norge i det meste.

Det blir som Zlatan Ibrahimovic sa om Norges store stjerne på den tiden, John Carew: «Det han kan gjøre med en fotball, kan jeg gjøre med en appelsin.»

Sverige – alltid foran. Norge kommer halsende etter, men alltid litt bak. Tidligere UEFA-sjef Michel Platini uttalte en gang at Norge «alltid» er nasjonen som nesten kommer til sluttspill, alltid det laget som er nærmest, men som likevel ikke kommer dit.

Svenskene, derimot, er de som alltid gjør det, selv om det kan se vanskelig ut i kvalifiseringen. Sverige er vant til å ta seg til sluttspill.

Nå skal Norge, med svensk landslagssjef, til Stockholm. Norge må vinne for å ha en realistisk mulighet til å nå EM i 2020.

Jeg tror ikke noe på det. Selv om det svenske laget nok var bedre for et år siden enn det er nå, er det fortsatt nok kvalitet, spillere som løfter seg ved store anledninger, som Lindelöf, Granqvist og Larsson. Robin Olsen er fortsatt en god keeper, selv med lite spilletid den siste tiden. Emil Forsberg kan styre det offensive - om han er i slag. Alexander Isak, en spennende spiller, er en spiller som et nytt, svensk landslag kan bygges rundt.

Knut Espen Svegaarden, landslagskommentator. Foto: Hallgeir Vågenes

Spiller for spiller er lagene omtrent like gode pr 2019. Men forskjellen ligger, igjen, i kulturen.

Og husk at Norge har aldri slått et svensk landslag, på Sveriges hjemmebane, i en kvalifiseringskamp noen gang.

På svensk jord har Norge vunnet én gang i en treningskamp, siden 1951 – 3–2 under Åge Hareides ledelse i 2005. Carew spilte den kampen – det gjorde ikke Zlatan Ibrahimovic.

Sverige kom til kvartfinalen i siste VM. Norge tapte 0–6 for Tyskland i den kvalifiseringen vi - selvsagt - ikke kom noen vei i, tross Lars Lagerbäck. Sverige er nummer 18 på FIFA-rankingen, Norge nummer 50.

FIKK JULING: Tyskerne ga seg ikke før det sto 6–0 i målprotokollen i VM-kvaliken i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk

Om det er Nyman, Bergmark, Ericson, Nordin, Svensson, Söderberg, Lagerbäck, Hamrén eller Andersson som leder Sverige: De får Sverige til sluttspill. Bare «Laban», eksentriske Lars Arnesson, mislyktes i å få svenskene til sluttspill.

Norge får heller nøye seg med at vi har «gitt» svenskene både Olle Nordin, Tommy Svensson og Erik Hamrén. I seiersprosent er disse tre blant de fire beste svenske landslagssjefene gjennom tidene.

Sverige fikk nok et lite skremmeskudd på Ullevaal, der Norge lenge var best og ledet 2–0. Men selv «Lagerbäck-fotball» hjelp ikke da svenskene åpnet opp det unge, norske laget.

Norge har noe på gang. Problemet vårt er at de beste spillerne er de yngste, og at EM 2024 kanskje er mer realistisk. Det hjelper ikke en gang med Lars Lagerbäck-organisering - det mangler for mye i det norske laget.

Og svenskene er eksperter på å dra i land et godt nok resultat.

Det blir nok sluttspill nummer 19 på Sverige.

