SMILENDE GLAD: Ibrahima Wadji nyter å være tilbake i Haugesund Foto: FKH

Wadji om dopingutestengelsen: – Det var veldig tøft

HAUGESUND (VG) Ibrahima Wadji (25) ble i fjor sommer utestengt i 14 måneder for doping. Nå forteller han om det tøffe året.

Nå nettopp

19. mai 2020 landet Ibrahima Wadji i Haugesund etter at han samme dato året før, testet positivt på en dopingkontroll i regi av Antidoping Norge etter en Eliteseriekamp mot Kristiansund.

Wadji hadde da gått ett år uten å ha spilt noe form for organisert fotball. For omlag tre uker siden kunne senegaleseren igjen trene sammen med lagkameratene i Haugesund.

Den 25 år gamle angriperen dro til Senegal i september i fjor, og har dermed tilbragt omlag åtte måneder i hjemlandet før han i mai kom tilbake.

– Det var veldig tøft, men slik er livet. Gud har en vei for alle og dette var veien min. Men klubben har hjulpet meg veldig mye, så det har i grunn gått greit, forteller Wadji til VG.

les også Haugesunds Wadji utestengt for doping i 14 måneder

Tilbragt tid med familien

Haugesund-spissen forteller om tid som har gått til mye egentrening og da særlig løping. Han forteller om en komplisert situasjon som han helst ville vært foruten.

– Jeg nyter å være tilbake nå, for det har vært vanskelig og komplisert. Men jeg har lært meg å lage litt mat, smiler 25-åringen.

Når Haugesund serieåpner mot Brann onsdag 17. juni er han imidlertid ikke i troppen. Spissen får ikke spille kamper før 19. juli. Da har han vært utestengt i 14 måneder.

– Wadji er en som jager bakfra, som man vet har en spisskompetanse. Han er klar om en måned, og da får vi en spiller som kommer godt med. Men å forvente å se han spille blendende fotball er naivt, sier FKH-trener Jostein Grindhaug.

les også Haugesund forlenger kontrakten med dopingutestengte Wadji

– Knapt så vi ser han

Grindhaug sitter like ved siden av gresset til «Haugebanen» som er treningsbanen til Haugesund. Han mener at Wadji har et godt stykke igjen før han er tilbake til godt, gammelt slag.

– Han har ikke spilt fotball på over et år. Han har vært i Senegal hvor han var to måneder i isolasjon og han har vært gjennom ramadan. Det er knapt så vi ser han her, så han må få på seg noen kilo med muskler og få mer kapasitet i seg. Når det er tilbake, så er jeg sikker på at han kommer til å levere igjen, og da tror jeg vi får se en Wadji på sitt beste, sier Grindhaug om angriperen sin.

Han er stolt over hvordan både klubben og Wadji selv har stått i den noe uvanlige, og vanskelige situasjonen.

– Det er voldsomt sjeldent disse tingene skjer. Jeg synes vi handlet bra og tok konsekvensen av det. Vi innrettet oss etter reglene, og har gjort alt til punkt og prikke så langt jeg kan se. Han har tatt straffen sin, og fortjener et klapp på skulderen når han entrer banen igjen, sier FKH-treneren.

Wadji selv er klar for å gi jernet for å komme tilbake.

– Jeg skal gi alt, og jobbe hardt for å komme tilbake, så får vi se hvor jeg er om en måned.

Publisert: 17.06.20 kl. 18:34

