Kjempebrøler hindret Solskjær-opptur mot Arsenal

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Arsenal 1–1) En presset Ole Gunnar Solskjær (46) gamblet med Axel Tuanzebe (21) fra start i en uvant posisjon i nøkkelkampen mot Arsenal. Det straffet seg.

Den unge forsvarsspilleren, som vanligvis er midtstopper og ikke hadde startet en Premier League-kamp siden mai 2017, startet som venstreback og forærte Arsenal utligningen under et intenst oppgjør mellom to rivaler på Old Trafford.

En fryktelig feilpasning av Tuanzebe – etter en ellers prikkfri kamp av unggutten – havnet i bena til Arsenals stortalent Bukayo Saka (18), som spilte igjennom Pierre-Emerick Aubameyang alene foran keeper. Linjedommeren var raskt oppe med flagget, så de fleste trodde at Arsenal-spissen var i klar offside da han chippet ballen over David de Gea og i mål.

Forrige sesong hadde United sluppet med skrekken, men videobildene viste at Aubameyang ikke var i nærheten av offside, og VAR avverget en kjempetabbe av linjedommeren.

Det var Solskjær lite fornøyd med: Nordmannen var tilsynelatende rasende etter at målet ble godkjent, trolig fordi han mente at linjedommerens tidlige heving av flagget påvirket spillet.

Lenge bar nøkkelkampen på Old Trafford lite preg av å være en toppkamp. Frem til slutten av første omgang besto den i all hovedsak av mange feilpasninger, bortkastede muligheter, harde taklinger og mange gule kort.

Solskjær virket langt fra fornøyd med det han så av spillerne sine. Nordmannen var uvanlig aktiv langs sidelinjen, der han gestikulerte med store armbevegelser og ropte til spillerne sine.

I minuttene før hvilen tok kampen seg riktignok opp mange hakk: David de Gea hindret Arsenal-ledelse med en imponerende dobbeltredning etter avslutninger av Saka og Mattéo Guendouzi – og så leverte Manchester United en kontring som kunne minne om noe av det de viste under de første kampene med Solskjær som manager.

Etter at nærmest hele laget hadde fosset i angrep, slo Daniel James et litt for langt innlegg som Marcus Rashford måtte hente igjen på venstrekanten. Spissen slo deretter ballen ut i returrommet, der McTominay tok den imot og banket den opp i nettaket.

Old Trafford brøt ut i det kraftigste jubelbrølet siden 4–0-seieren over Chelsea i serieåpningen, og Solskjær og hans menn kunne gå i garderoben med ledelse.

Etter at lagene kom ut igjen på banen etter pause, tydet mye på at det var Unai Emery som hadde trykket på de riktige knappene i garderoben: Arsenal tok fullstendig over initiativet i kampen, de begynte å skape sjanser og ble mer aggressive i presset.

Det lønnet seg: Tuanzebe, Solskjærs overraskende valg på venstrebacken, slo en forferdelig feilpasning som Arsenal-sensasjonen Bukayo Saka (18) snappet opp før han spilte igjennom Aubameyang alene med keeper. Gaboneseren chippet ballen over De Gea, men ble først avvinket for offside. Reprisene viste imidlertid at det var helt feil, VAR rettet opp avgjørelsen, og Arsenal-spillerne kunne bryte ut i full jubel.

Det virket Solskjær lite fornøyd med langs sidelinjen. Nordmannen så ut til å forklare fjerdedommeren at flagget var oppe i god tid før ballen gikk i mål, og at spillerne hans dermed ikke var fullt konsentrerte i scoringsøyeblikket.

På tampen var det United som presset på for vinnermålet, og Rashford var svært nær å lykkes med et knallhardt frispark på overtid, men det endte med ett poeng til hvert lag.

UTLIGNET: Her setter Pierre-Emerick Aubameyang ballen i mål. Linjemannen hadde allerede vært oppe med flagget, slik Ashley Young signaliserer til høyre. Men etter VAR-vurdering ble scoringen godkjent likevel. Foto: Simon Stacpoole/ Offside

