Delaveris-dobbel da Odd tok seg til semifinale - får «endelig» hjemmekamp i cupen

EKEBERG (VG) (KFUM – Odd 2–5) Filip Møller Delaveris (18) vartet opp med et nydelig soloraid på sin første av to scoringer da Odd tok seg til semifinale i NM. Nå får de sin første hjemmekamp i turneringen på over fire år.

Oppdatert nå nettopp







FK Haugesund blir Odds motstander i semifinalen.

Det er første gang på over fire år at telemarkingene får hjemmekamp i Norgesmesterskapet.

4. rundekampen mot Åsane 24. juni var forrige cupkamp på Skagerak Arena. Siden den gang har Odd spilt 18 bortekamper i turneringen.

– Vi håper på hjemme. Det er det viktigste. Det spiller ingen rolle hvem motstanderen blir, men får vi hjemme så fyller vi Skagerak Arena. Cupen betyr mye i Telemark, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til VG før trekningen.

– Du ser det jo her i dag. Det må jo ha vært flere Skiensfolk enn Oslofolk. I Skien er det viktigere å vinne cupen enn å vinne seriegull.

Nå får telemarkingene endelig en ny cupfest på Skagerak Arena.

18-åring med strålende soloraid

Filip Møller Delaveris storspilte i kvartfinalen mot KFUM og vartet opp med en strålende soloprestasjon på sin første av to scoringer.

18-åringen la ned et langt oppspill på brystkassen, vendte opp, rykket fra KFUMs Tobias Collett og stormet mot mål.

Der satte han sikkert ballen i nærmeste hjørne. Selv husker 18-åringen lite av hva som skjedde.

– Nei, det gikk så fort. Det gikk på instinkt. Det var egentlig bare å kjøre på. Det gikk litt på adrenalin, sier Delaveris til VG.

Han stormet rett bort til Odd-fansen bak KFUM-målet for å feire scoringen.

– Jeg vet ikke helt hva jeg gjorde på den feiringen. Det var så mye glede og supporterne var… Jeg bare måtte dit, sier han med et smil.

Se øyeblikket her:

Fem minutter før full tid fikk 18-åringen igjen ta turen bort til bortesupporterne da han satte inn 5–2 og sørget for Odd er klare for sin niende cup-semifinale siden 2000.

– I andre omgang fikk i en helt annen intensitet i spillet vårt. Da var det klasseforskjell, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til VG etter kampen.

Tre mål på syv minutter

KFUM yppet seg mot gjestene fra telemarkingene i sin første NM-kvartfinale i klubbens 80-årige historie.

Lars Olden Larsen skapte kampens første store mulighet da han fikk for avslutning fra rundt 17 meter. Sondre Rossbach fikk dyttet skuddet unna.

Etter en sjansefattig første halvtime, våknet oppgjøret til liv.

VG LIVE: Les fullstendig kampreferat fra KFUM-Odd.

En klarering havnet rett i bena på Torgeir Børven i det 31. minutt. Odd-spissen avsluttet på første berøring og sendte ballen via KFUM-keeper Skjærsteins hansker og i mål.

KFUM svarte omtrent rett fra avspark. Stian Sortevik fikk ballen inne i boksen og tok seg god tid før han sendte av gårde et følsomt innlegg mot bakerste stolpe. Fra død vinkel headet David Tavakoli ballen via Rossbach og i mål.

Det gikk ikke mange minuttene før Odd hugg til igjen. Gjestene rullet flott opp ute til venstre. Birk Risa prikket ballen på hodet til Tobias Lauritsen som sørget for at Odd ledet 2–1 til pause.

Delaveris-show

20 minutter ut i den andre omgangen fikk KFUM en gavepakke av Fredrik Semb Berge da midtstopperen serverte et tilbakespill rett til innbytter Simen Vedvik. 21-åringen kom alene med Rossbach, men klarte ikke sette ballen forbi Odd-keeperen.

I stedet ble OBOS-laget straffet knallhardt av en 18-årig innbytter. Møller Delaveris rykket fra alt og alle da han sendte Odd opp i 3–1.

Olden Larsen reduserte til 2–3 med ti minutter igjen av ordinær tid, men Vebjørn Hoff økte igjen til tomålsledelse i det 84. minutt.

Delaveris fikk sin andre scoring for kvelden etter en Odd-kontring fem minutter før full tid.

Dermed endte KFUMs cupeventyr med kvartfinale i 2019 – deres beste cupprestasjon i klubbens historie.

PS! Torgeir Børven må sone karantene for gule kort og mister semifinalen.

Publisert: 26.09.19 kl. 19:49 Oppdatert: 26.09.19 kl. 23:23







Mer om