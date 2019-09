FÅR KRITIKK: Ole Gunnar Solskjær imponerer ikke sin forgjenger José Mourinho i Manchester United. Foto: EPA / Reuters

Solskjær svarer på Mourinhos mørke dom: – Håper på bedre

LONDON (VG) (West Ham – Manchester United 2–0) Ole Gunnar Solskjær (46) lot seg ikke terge av dommen til forgjengeren José Mourinho (56) over utviklingen til Manchester United.

Oppdatert nå nettopp







På spørsmål om han hadde noe positivt å si om Manchester United etter 2–0-tapet mot West Ham, svarte Mourinho slik i Sky Sports’ studio:

– Nei. Jeg kan ikke finne noe. Vi var dårlige forrige sesong, men jeg ser ingen forbedring denne sesongen selv om de har hentet tre nye spillere med gode kvaliteter. Laget som lag, liker jeg ikke i det hele tatt. Jeg er ikke overrasket over resultatet. Jeg ser ikke hvordan de kan ta med seg noe positivt fra dette.

les også Mourinho og Keane slakter Solskjærs United: – Sjokkert og trist

Etter kampen konfronterte VG den norske manageren med uttalelsene til mannen han erstattet i desember i fjor.

– Jeg mener han har rett til en mening. Vi tapte her i fjor også (under Mourinho). Det er alltid en vanskelig stadion å dra til. Vi håpet at vi skulle gjøre det bedre enn vi gjorde. Vi håper på bedre. Men de utnyttet nøkkeløyeblikkene, det gjorde ikke vi. De hadde to fantastiske avslutninger fra to fantastiske venstreføtter. Vi tok bare ikke sjansene da vi fikk dem, sier Solskjær, som trolig må klare seg uten stjernespiss Marcus Rashford «en liten stund» etter at han måtte ut med skade mot West Ham.

Kritikken hagler mot Solskjær og laget hans i TV-studioer og på sosiale medier etter 2–0-tapet mot West Ham, der Andrij Jarmolenko og Aaron Cresswell scoret målene – en fin avslutning fra førstnevnte, deretter et flott frispark som David de Gea kun fikk fingertuppene på.

Men nordmannen viste ikke tegn til å være kritisk mot sitt eget lag da han stilte til pressekonferanse på London Stadium. På spørsmål om hva han er mest skuffet over, svarer han «resultatet».

– Bortsett fra det jobber jeg videre, og jeg er veldig positiv, for jeg ville ikke ønsket å være noe annet sted med noen andre, sier Solskjær.

les også Tettey kan legge opp neste år – redd for livet etter fotballen

Spesielt den første omgangen til Manchester United var av det svakere slaget. Laget skapte ikke en eneste sjanse. Etter pause kom laget ut på banen betydelig tidligere enn West Ham, og både Juan Mata og Harry Maguire kunne tegnet seg på scoringslisten, men de misbrukte enorme muligheter.

– Hva sa du til laget ditt i pausen, og var det bevisst å sende dem utpå så tidlig?

– Det er en god gruppe å jobbe med. De er målbevisste. Noen ganger kommer man til å treffe noen humper på veien, det vil være opp- og nedturer, men troppen viste sitt ønske om å gå utpå der og vinne da de satt i garderoben. De har riktig fokus, sier Solskjær, som påpekte at Mark Noble hadde «et veldig strakt ben» på taklingen på Aaron Wan-Bissaka som VG Live-studio mente burde endt i rødt kort:

– Gjorde spillerne det du ønsket i dag?

– Ja. Denne troppen ønsker å gjøre det vi ønsker å gjøre. Vi jobber på trening. Det er nøkkeløyeblikk i kamper som kan vippe kampene i vår favør. Kanskje du gjør et dårlig valg på en pasning, men innstillingen og holdningen er der. Det er ikke problemet. Problemet er kvaliteten i avgjørelsene vi tar, og i utførelsen.

les også Solskjærs reise-mareritt: – Det kunne knapt blitt verre

Før kampen sa José Mourinho at han tror Solskjærs lag kommer til å ende mellom fjerde- og sjetteplass på Premier League-tabellen, og at han ikke tror de er gode nok til å kjempe om en av de to øverste plassene.

Om Solskjærs arbeidsforhold sa han:

– Hvis målet er å prøve å ende topp fire, og å bygge derfra og ikke i det hele tatt tenke at man kjemper for tittelen, tror jeg det er et perfekt miljø å få opp unge spillere og bygge for fremtiden.

Publisert: 22.09.19 kl. 18:45 Oppdatert: 22.09.19 kl. 19:03







Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 6 6 0 0 17 – 5 12 18 2 Manchester City 6 4 1 1 24 – 6 18 13 3 Leicester City 6 3 2 1 8 – 5 3 11 4 West Ham United 6 3 2 1 8 – 7 1 11 5 AFC Bournemouth 6 3 1 2 11 – 10 1 10 6 Tottenham Hotspur 6 2 2 2 12 – 8 4 8 7 Manchester United 6 2 2 2 8 – 6 2 8 8 Burnley 6 2 2 2 8 – 7 1 8 9 Sheffield United 6 2 2 2 7 – 6 1 8 10 Chelsea 6 2 2 2 12 – 13 -1 8 11 Arsenal 6 2 2 2 9 – 10 -1 8 12 Crystal Palace 6 2 2 2 4 – 7 -3 8 13 Aston Villa 6 2 1 3 6 – 7 -1 7 14 Southampton 6 2 1 3 6 – 9 -3 7 15 Everton 6 2 1 3 5 – 9 -4 7 16 Brighton & Hove Albion 6 1 3 2 5 – 8 -3 6 17 Norwich City 6 2 0 4 9 – 14 -5 6 18 Newcastle United 6 1 2 3 4 – 8 -4 5 19 Wolverhampton Wanderers 6 0 4 2 7 – 11 -4 4 20 Watford 6 0 2 4 4 – 18 -14 2 Plassering Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk Se mer statistikk for Premier League på VG Live.

Mer om