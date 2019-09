Eriksen om Deilas «egenmelding»: – Det sa han i fjor også

En selvransakende Ronny Deila (44) varslet at han skulle se på hva han selv driver med etter at Viking plyndret Intility. Eurosport-ekspert Bengt Eriksen kjøper ikke retorikken til den pressede VIF-treneren.

0–4 for opprykkslaget Viking forlenget Vålerengas rekke av kamper uten seier til å telle åtte – og formen har aldri vært dårligere stilt under Deilas regime på Oslo Øst (hadde også syv kamper uten seier fra juli til september 2017). I intervjurunden etterpå antydet VIF-sjefen at han var nødt til å se på seg selv.

– Det sa han i fjor også, etter Godset borte. Han skulle se seg i speilet, men jeg har fortsatt ikke fått tak på hva han så der, minner Eriksen om – som i oktober i fjor var på plass som rettighetshaverens ekspert på indre bane og sto noen centimeter til høyre for Deila da Vålerenga-treneren avla den brutale dommen over kampen mot Strømsgodset – kritisk både til seg selv og spillerne.

Til VG sa Deila dette:

Den gangen var Vålerenga nummer åtte på tabellen (ble nummer seks til slutt). Nå er de nummer ni. Bengt Eriksen har tidligere påpekt at «Prosjekt Deila» går altfor sakte, og VIF-trenerens soleklare mål om å være topp fire i Eliteserien i 2019 kan fort handle heller om å unngå «bånn tre», altså nedrykk, og i øyeblikket er det dobbelt så langt opp til fjerdeplassen (Rosenborg på 37) enn til kvalikplass (Mjøndalen med 21) for 27 poeng sterke Vålerenga.

– De flytter seg utrolig sent, og sant og si ikke av flekken i det hele tatt. Tre år begynner å bli lenge, sier Bengt Eriksen.

Mens styreleder Thomas Baardseng fredet Deilas posisjon mandag, vil ikke Eriksen mene noe om Deilas tid snart bør være over. Etter sesongen har Deila ett år igjen av kontrakten – så da er spørsmålet om Vålerenga lar Deila styre neste år på oppsigelse, forlenger kontrakten eller avslutter den etter sesongen. Det ville ikke Baardseng svare på mandag.

– Det er veldig rart om de ikke gjør noen vurderinger. Men har de sett for seg at dette skal ta fem-seks år, er det innenfor, sier den tidligere VIF-spilleren og Skeid-treneren – siden fotballekspert i VG, TV 2, CMore og Eurosport.

– Steinhardt, sier de, hele tiden. Ronny sier ofte at de jobber steinhardt. Han har snakket om «se hva som bor i gutta». Men gode fotballspillere er ikke gode én gang i juni og én gang i september. De er ok pluss eller gode hver gang. For meg blir denne retorikken litt at de har gått på dramalinja, hele bunten, melder Eriksen.

Ikke for sparking

Klanens talsmann Lasse Lukacs sa til VG søndag kveld at Deilas posisjon splitter det han beskrev som frustrerte og hissige Vålerenga-fans. Hans kollega Erling Rostvåg er enig og sier han ikke er for å sparke en trener midt i sesongen.

– Det er brannslukking, når det er krise og man risikererer nedrykk. Klubben bygges ikke på den måten. Men vi får se når sesongen er slutt. Hvis vi fortsetter tapsrekken ut sesongen, tipper jeg Deila selv innser at han ikke evner å hente resultater ut av spillerne, sier Vålerengas supporterleder.

– Tror du Vålerenga styrer unna nedrykksstriden denne sesongen?

– Vi er to tap unna å ha kvaliken i nakken, så det er vanskelig å si sikkert. Jeg er ganske overbevist om at det er mentalt. Spillerne ser usikre ut og virker redde for å gjøre feil, mener Klanens talsmann.

