HYLLES: Mason Greenwood (t.v.) har gjort seg populær hos manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: PA

Solskjær kan gi 17-åring drømmeavtale: – En vi ønsker å beholde

MANCHESTER (VG) Mason Greenwood (17) ble historisk da han scoret sitt første Manchester United-mål i Europa League-debuten. Snart kan han trolig også juble for en ny kontrakt med storklubben.

Ifølge The Sun tjener Manchester United-fansens nye yndling for øyeblikket 800 pund i uken, men det er grunn til å tro at han kan sikre seg en langt mer lukrativ avtale allerede før 18-årsdagen den 1. oktober.

Samme avis hevder at Greenwood snart kommer til å signere en kontrakt med en ukelønn på 25.000 pund – over 30 ganger så mye som han angivelig innkasserer i sin nåværende avtale, som ble undertegnet i oktober i fjor.

På pressekonferansen etter at Greenwood sikret en 1–0-seier over Astana i sesongens første Europa League-kamp, gikk Solskjær langt i å bekrefte at klubben ønsker å tilby 17-åringen en ny kontrakt.

– Vi er alltid i forhandlinger med guttene, om hvordan vi ser på fremtiden deres, og Mason er åpenbart en vi ønsker å beholde hos oss, svarer nordmannen på spørsmål om det vanker en ny «deal» for spilleren som ble Manchester United-historiens yngste målscorer i en europeisk turnering.

Her kan du se scoringen hans:

Vinnermålet mot Astana sørget for at Greenwood (17 år og 353 dager) topper statistikken foran Marcus Rashford (18 år og 117 dager) og legenden George Best (18 år og 158 dager).

– Er han den mest talentfulle spissen du har vært trener for?

– Ha-ha. Det er naturlig for Mason å spille fotball, score mål og å være i og rundt boksen. Han vet hvordan man skal avslutte. Han viser glimt i dag av hva han kan bli, sier Solskjær, som også har vært sjefen til en annen unggutt som har satt sitt preg på europeisk fotball denne uken, Erling Braut Haaland.

Greenwood var, ikke uventet, det store temaet på pressekonferansen etter den knepne United-seieren. Der varslet Solskjær at det kan bli flere sjanser på stortalentet i ukene som kommer.

– Han kommer til å bli en viktig spiller for oss denne sesongen. Han har ikke spilt så mye hittil, men han kommer til å få sine minutter, vokse og utvikle seg.

I BT Sports studio var tidligere Manchester United-spiss Michael Owen svært begeistret over det han så av Greenwood.

– Han er milevis bedre enn alle andre på sin alder, sier den tidligere Gullball-vinneren.

Nå spørs det om Ole Gunnar Solskjær tør å bruke sin nye juvel fra start også i Premier League, der Manchester United gjester West Ham søndag ettermiddag.

Publisert: 20.09.19 kl. 04:29







